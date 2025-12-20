Avant le match ASSE-DFCO, Sébastien Joseph a livré un discours lucide sur le recrutement et le projet à long terme du club. L’entraîneur stéphanois s’est confié au Progrès.

Ce soir, à Salif-Keita, l’ASSE féminines affronte Dijon dans un contexte sportif délicat. Un rendez-vous particulier pour Sébastien Joseph, qui retrouve son ancien club alors que les Vertes occupent la place de lanterne rouge. Une situation difficile, mais que le technicien stéphanois assume pleinement. Dans les colonnes du Progrès, l’entraîneur a livré un diagnostic clair, sans détour, sur les raisons des difficultés actuelles et les manques structurels de son effectif.

Le discours est direct et assumé. Pour Sébastien Joseph, le recrutement pose problème depuis plusieurs saisons. Et cela se ressent sur le terrain, semaine après semaine.

ASSE : Un recrutement jugé insuffisant

L’entraîneur stéphanois ne fuit pas le sujet. Il reconnaît que multiplier les arrivées augmente mécaniquement les chances de bonnes surprises, mais aussi de déceptions. Pour lui, le constat est sans appel : le club doit progresser sur le volet recrutement, un secteur qui n’a pas toujours été à la hauteur des espérances ces dernières années. Les conséquences sont visibles, notamment sur le plan défensif.

Faute de profils adaptés, le staff est régulièrement contraint de repositionner certaines joueuses. Une solution de dépannage qui montre rapidement ses limites dans un championnat exigeant. Sébastien Joseph identifie clairement les besoins : une défenseure, une attaquante et probablement un renfort supplémentaire au milieu de terrain. L’objectif est double, apporter plus de flexibilité tactique et créer une vraie concurrence pour un groupe aujourd’hui trop restreint.

Avec seulement cinq joueuses capables d’évoluer au cœur du jeu, les options sont limitées. Sur la durée d’une saison, ce manque de profondeur pèse lourdement, tant sur le plan physique que mental. Un déséquilibre que l’ASSE féminines paie cher et qui explique en partie la situation actuelle au classement.

Sébastien Joseph défend un projet à long terme

Malgré cette position inconfortable, Sébastien Joseph se montre serein. L’entraîneur assure n’avoir reçu aucun ultimatum de la part de sa direction. Un choix assumé par le club, qui refuse de raisonner dans une logique de court terme. Le technicien insiste sur la stabilité, un mot-clé dans son discours.

Dans un contexte global compliqué pour le football français, l’ASSE bénéficie selon lui d’un propriétaire impliqué, soucieux du développement du club dans son ensemble et pas uniquement des résultats immédiats. L’ambition affichée est claire : construire un projet solide, capable à terme de viser une qualification européenne.

Pour Sébastien Joseph, changer de cap au gré des résultats serait contre-productif. L’instabilité mène au chaos, rappelle-t-il, et empêche toute progression durable. Un message fort, même en étant lanterne rouge, à l’heure d’aborder un match important face au DFCO. Reste désormais à voir si ce discours trouvera un prolongement sur le terrain, dès ce soir, face à Dijon.