Le milieu de terrain du Stade de Reims, Mory Gbane, est incertain pour la réception de l'ASSE. Un coup dur en perspective pour Karel Geraerts et son entrejeu.

Le Stade de Reims pourrait devoir composer sans l’un de ses éléments les plus solides ce samedi face à l’AS Saint-Étienne (ASSE). En conférence de presse d’avant-match, Karel Geraerts a confirmé une alerte pour Mory Gbane. Le milieu ivoirien s’est plaint des adducteurs à l’entraînement ce mercredi. Il a été ménagé ce jeudi, et sa participation au choc de la 20e journée de Ligue 2 reste incertaine. Verdict attendu vendredi.

Déjà absent au match aller (victoire 2-1 de l’ASSE), Mory Gbane n’avait pas pu tenir son rôle de sentinelle devant la défense. Un manque qui s’était fait sentir côté rémois. L’ivoirien est devenu un véritable garant de l’équilibre dans l’entrejeu. Sa puissance physique, sa capacité à couper les transitions adverses et à relancer proprement en font un pion essentiel du dispositif champenois.

Gbane, l’homme fort du milieu rémois

Depuis le début de saison, Mory Gbane affiche une régularité impressionnante. Aligné à 13 reprises, il est titualire indiscutable. Sa présence au duel et sa lecture du jeu rassurent ses coéquipiers. À 25 ans, l’Ivoirien s’impose comme une valeur sûre, pilier dans un effectif jeune et prometteur.

Reims reste sur une dynamique contrastée, alternant bonnes performances et passages à vide comme ce fut le cas face à Troyes. Dans ce contexte, l’absence de Gbane face à l’ASSE, l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 2 actuellement, pourrait déséquilibrer une formation déjà privée de Joseph Okumu, blessé de longue date, et toujours en attente du retour complet de Yaya Fofana.

Coup dur pour Reims, opportunité à saisir pour l’ASSE ?

Côté stéphanois, cette incertitude autour de Gbane pourrait représenter une vraie opportunité. L’équipe d’Eirik Horneland sait combien l’entrejeu est stratégique dans ce genre de match. Si privé de son roc au milieu, Reims pourrait se montrer plus vulnérable dans l’impact et le pressing. Un secteur que Saint-Étienne, avec Jaber ou Moueffek , pourrait chercher à exploiter.

Verdict dans les prochaines heures. Mais une chose est sûre : l’état de forme de Mory Gbane sera scruté de très près par les supporters rémois… et les observateurs ligériens.

Source : Conférence de presse Karel Geraerts (Stade de Reims)