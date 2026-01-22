Appelé pour la première fois cette saison avec les Bleuets U17, Mylan Toty, joueur de l’ASSE savoure ce retour à Clairefontaine. Aux côtés de Nathan Kasia et Lorik Vial, il représente une nouvelle fois la formation stéphanoise au plus haut niveau national chez les jeunes.

L’ASSE continue de placer ses jeunes talents sous le maillot bleu. Cette convocation confirme le travail du centre de formation. Elle récompense aussi la persévérance d’un joueur au parcours déjà dense. Pour Mylan Toty, l’année 2026 démarre de la meilleure des manières. Le Stéphanois retrouve un environnement qu’il connaît bien. Clairefontaine reste un symbole fort pour tous les jeunes internationaux. Et pour Toty, ce retour a une saveur particulière.

Le défenseur stéphanois n’a pas caché son plaisir à son arrivée au CNF. Dans une vidéo diffusée par la FFF, il s’est exprimé avec simplicité et sincérité. « Je suis en forme et le voyage s’est bien passé. C’est une année 2026 qui commence bien, je suis content », confie-t-il. Le rappel en équipe de France reste une source de motivation majeure. « Ça fait toujours plaisir quand on est rappelé en équipe de France. Quand le directeur du centre de formation, Laurent Huard, te dit que tu vas aller à Clairefontaine, ça fait du bien. » Un discours lucide, à l’image d’un joueur conscient du chemin parcouru.

Mylan Toty, un parcours international déjà riche

Formé à l’ASSE, Mylan Toty (portrait ici) connaît déjà les exigences du haut niveau chez les jeunes. Depuis les U15, il a enchaîné plusieurs convocations avec les sélections nationales. Mais son parcours n’a jamais été linéaire. « J’ai fait plusieurs sélections, je ne les ai pas toutes faites. J’ai été rappelé, puis à un moment je n’ai plus été rappelé, avant de faire un tournoi de Montaigu puis quelques sélections », explique-t-il avec maturité.

Le Stéphanois totalise trois sélections en équipe de France U16. Cette convocation marque donc sa première apparition avec les U17 cette saison. Un cap important dans son développement. Il fait également partie des quatre joueurs de la génération 2009 de l’ASSE appelés ces deux dernières saisons, aux côtés de Nathan Kasia, Tidiane Vibert et Lorik Vial. Un signal fort pour le club, qui continue de s’illustrer parmi les meilleurs centres formateurs français.

Un stage important pour préparer l’Euro 2026

Ce rassemblement marque le premier stage de l’année 2026 pour l’équipe de France U17. Le sélectionneur José Alcocer a convoqué trente-quatre joueurs pour un stage de cinq jours au CNF Clairefontaine. Les Bleuets sont attendus le dimanche 18 janvier en fin de journée et resteront réunis jusqu’au jeudi 22 janvier après-midi.

L’objectif est clair : évaluer la génération 2009 en vue des prochaines échéances internationales. Les U17 sont déjà qualifiés pour le tour 2 de qualification à l’Euro 2026, dont la phase finale se déroulera en Estonie du 25 mai au 7 juin. Les Bleuets affronteront l’Allemagne, la Slovénie et la Macédoine du Nord du 23 au 31 mars. Une étape décisive, où chaque joueur tentera de marquer des points. Pour Mylan Toty, ce stage représente une nouvelle opportunité de s’installer durablement dans le groupe France.