Wahbi Khazri pourrait connaître un tournant majeur dans sa reconversion. Selon les informations de Radio Mosaïque FM, la Fédération tunisienne de football (FTF) s'apprête à statuer sur le sort de Sabri Lamouchi après la lourde défaite 5-1 face à la Suède en ouverture du Mondial. Et c'est l'ancien numéro 10 de l'ASSE, désormais dans le staff de la sélection, qui pourrait assurer l'intérim.

Une humiliation qui pourrait coûter cher à Lamouchi

L'entrée en lice de la Tunisie au Mondial s'est transformée en cauchemar. La sélection a été balayée 5-1 par la Suède dimanche, une défaite qui a immédiatement ravivé les tensions déjà présentes autour de Sabri Lamouchi depuis sa prise de fonction. Une partie de l'opinion tunisienne n'avait jamais digéré l'arrivée d'un technicien franco-tunisien ayant porté le maillot des Bleus, et non celui de la Tunisie, à la tête de la sélection nationale.

Selon Radio Mosaïque FM, une réunion d'urgence aurait été demandée par des membres du bureau fédéral pour trancher sur l'avenir de Lamouchi. Le scénario d'un limogeage après un seul match de Coupe du monde, aussi brutal soit-il, est désormais sur la table.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Khazri, l'option interne privilégiée

Dans ce contexte de crise, c'est Wahbi Khazri qui serait pressenti pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de la compétition. L'ancien Vert, qui a rejoint le staff tunisien lors de la nomination de Lamouchi après une carrière de consultant au Late Football Club sur Canal+, nourrirait depuis plusieurs années l'ambition de devenir entraîneur. Se voir confier les rênes de sa sélection en plein Mondial, même dans la précipitation et la crise, serait un raccourci spectaculaire vers ce rêve.

Pour les supporters stéphanois, cette nouvelle sera observé de loin. Khazri, c'est une partie de l'histoire récente du club. Son aventure avec l'ASSE reste l'une des plus marquantes de sa carrière, et le voir potentiellement diriger une équipe nationale lors d'un Mondial, même dans des circonstances aussi chaotiques, rappelle à quel point ce joueur a toujours suscité des trajectoires particulières. Sa carrière en tant qu'entraineur pourrait débuter plus tôt que prévu.

Un dénouement attendu dans les prochaines heures

La situation reste évidemment à suivre avec prudence. Une décision de la FTF aussi rapide, après un seul match de poule, serait inédite et témoignerait avant tout de la pression populaire et politique entourant ce Mondial pour la Tunisie. Mais si le scénario se confirme, Wahbi Khazri pourrait se retrouver, du jour au lendemain, sur le banc d'une sélection lors d'une Coupe du monde.

Affaire à suivre dans les prochaines heures.