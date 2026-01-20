L’ancien numéro 10 des Verts, Wahbi Khazri, rejoint le staff de Sabri Lamouchi en sélection nationale de Tunisie. Une nouvelle étape pour celui qui vient tout juste de raccrocher les crampons.

Il n’aura pas fallu longtemps à Wahbi Khazri pour rebondir après l’annonce de sa retraite. Quelques semaines seulement après avoir officialisé la fin de sa carrière sur Canal+ Sport, l’ex-international tunisien prend une nouvelle direction, sans quitter le monde du football. Il rejoint le staff technique de la sélection tunisienne en tant que responsable du département analyse, aux côtés de Sabri Lamouchi.

Une reconversion dans la continuité, logique pour un joueur dont la lecture du jeu et la vision tactique ont marqué les esprits, notamment du côté de l’ASSE.

Wahbi Khazri, nouvel analyste pour les Aigles de Carthage

L’annonce a été faite par la Fédération tunisienne de football, qui a présenté la nouvelle composition de son staff. Sabri Lamouchi prend les rênes de la sélection nationale, épaulé par Michael Hefele (entraîneur adjoint), Olivier Pedemas (entraîneur des gardiens), Cedric Blomme (préparateur physique) et donc Wahbi Khazri, en charge de l’analyse et de la préparation tactique.

Ce nouveau rôle marque une transition naturelle pour Khazri, qui connaît parfaitement le haut niveau et les spécificités du football tunisien. Sa connaissance des enjeux internationaux, après deux participations à la Coupe du Monde, mais aussi sa culture de la Ligue 1, seront des atouts précieux.

À 35 ans, l’ancien stéphanois montre une volonté claire de rester actif dans le monde du football. Une manière aussi de continuer à contribuer au développement du football tunisien, dans un rôle plus discret mais tout aussi stratégique.

Un nouveau chapitre pour l’ex-leader de l'ASSE

Wahbi Khazri rejoint ainsi une nouvelle génération d’anciens joueurs qui s’impliquent dans les staffs techniques pour transmettre leur expérience.

Ce retour sous les couleurs tunisiennes, dans un autre registre, a tout d’un passage de témoin. Moins exposé, mais toujours essentiel.

Source : Fédération tunisienne de football