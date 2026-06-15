Guillaume Bénier incarne parfaitement la nouvelle génération d'éducateurs de l'ASSE. Né en 1997, celui qui cumule les fonctions d'éducateur U12 et d'analyste vidéo au centre de formation stéphanois s'est imposé comme un profil polyvalent et particulièrement apprécié au sein de l'Académie verte.

L'AS Saint-Étienne a toujours accordé une place importante à la formation. Derrière les jeunes talents qui émergent chaque saison se cachent des éducateurs de l'ombre dont le travail quotidien est essentiel. Guillaume Bénier fait partie de cette catégorie.

Originaire de la région stéphanoise, il construit depuis plusieurs années un parcours particulièrement riche dans le football de formation. Une trajectoire qui témoigne d'une volonté permanente d'apprendre et de se perfectionner.

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Guillaume Bénier, un parcours construit étape par étape

Avant d'intégrer pleinement l'organigramme de l'ASSE, Guillaume Bénier a multiplié les expériences sur les terrains de la région.

Après un passage à l'ABH Football Club comme entraîneur U13 lors de la saison 2016-2017, il rejoint l'Olympique de Saint-Étienne où il encadre les U17 R2 comme adjoint. Dans le même temps, il effectue également un stage d'observation au FC Lorient, preuve d'une curiosité déjà marquée pour les différentes méthodologies de travail.

Sa progression se poursuit ensuite à L'Étrat La Tour Sportif. Entre 2018 et 2022, il occupe plusieurs fonctions : entraîneur U14, entraîneur U15, préparateur physique ou encore responsable technique de la formation et de la préformation. Une expérience particulièrement formatrice qui lui permet d'élargir ses compétences dans de nombreux domaines.

Cette polyvalence deviendra rapidement sa marque de fabrique.

Un profil moderne au service de la formation de l'ASSE

Arrivé à l'ASSE en 2022, Guillaume Bénier enchaîne les responsabilités. Préparateur physique des U15-U14, éducateur U11 puis entraîneur adjoint des U16, il découvre progressivement toutes les facettes du fonctionnement du centre de formation.

Depuis l'été 2023, il s'est également spécialisé dans l'analyse vidéo. D'abord auprès des U16, puis désormais auprès des U17 et U19 du centre de formation.

Parallèlement, il poursuit son travail de terrain en tant qu'éducateur des U12.

Cette double casquette illustre parfaitement l'évolution du football moderne. Aujourd'hui, un éducateur ne se limite plus à l'encadrement des séances. L'analyse des performances, l'exploitation de la vidéo et l'accompagnement individualisé des joueurs sont devenus des éléments incontournables du développement des jeunes talents.

Une formation académique particulièrement complète

Si Guillaume Bénier a su gravir les échelons aussi rapidement, c'est aussi grâce à un solide bagage universitaire.

Titulaire d'une licence STAPS obtenue à l'Université Jean-Monnet de Saint-Étienne, il a ensuite enrichi son parcours avec plusieurs formations complémentaires.

Parmi elles figurent notamment un Diplôme Universitaire de préparation mentale ainsi qu'un Diplôme Universitaire de préparateur physique. Deux domaines devenus essentiels dans le football de haut niveau.

Le Stéphanois possède également le Brevet de Moniteur de Football délivré par la Fédération Française de Football.

Toujours dans une logique de perfectionnement, il s'est aussi formé aux principes du jeu de position à travers les certifications Nosotros. Il a également suivi plusieurs modules proposés par le Barcelona Innovation Hub, référence mondiale en matière de réflexion tactique et de développement des compétences dans le football.

Un parcours qui démontre une volonté constante d'élargir son champ d'expertise.

Alors qu'il n'a pas encore 30 ans, Guillaume Bénier représente ainsi l'un des visages de la nouvelle génération d'éducateurs stéphanois. Entre terrain, analyse vidéo, préparation physique, préparation mentale et réflexion tactique, il s'impose comme un véritable couteau suisse de la formation verte. Un profil précieux pour accompagner les futurs talents de l'ASSE dans leur progression.

Source : Profil LinkedIn de Guillaume Bénier.