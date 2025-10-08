L'ancien stéphanois Wahbi Khazri était l'invité du Late Football Club. L'occasion de s'exprimer sur plusieurs sujets.

Wahbi Khazri (ex-ASSE) : "A 34 ans, je suis actuellement sans club. Je continue à m'entretenir. Je peux encore jouer. Bastia ? Ils m'ont contacté, mais tout n'était pas réuni pour que je fasse mon retour. J'ai refusé l'offre avec un pincement de cœur. Mais ce n'était pas possible. Je me suis un peu entrainé avec eux. Je remercie le coach Benoit. Il n'y a pas eu de suite malgré la proposition. J'ai appelé par respect pour le club et j'ai décliné l'offre. Quand tu ne le sens pas à 200 % il ne faut pas le faire. Je ne voulais pas mettre le club en danger."

Khazri reste en forme

Wahbi Khazri (ex-ASSE) : "Je me sens encore joueur. Je m'entretiens et je vais courir. Je recherche un projet emballant et ambitieux où je me sentirais bien, où je pourrais me faire plaisir. Je voulais un truc un peu plus exotique. Au Moyen-Orient par exemple. J'ai connu des dernières années un peu compliquées (au MHSC). La MLS peut aussi être sympa."

Toujours à Montpellier

Wahbi Khazri (ex-ASSE) : "On vit toujours à Montpellier, mais la dernière année a vraiment été compliqué. Les critiques sur mon physique ? Il s'agit d'excuses qu'on a voulu inventer. Dans ma carrière, j'ai eu la chance de faire en moyenne 30 matchs par saison. Si j'avais été en surpoids, je pense que je n'aurais pas autant joué. C'est le foot, on aime critiquer. Je suis fier de ma carrière. J'ai joué deux coupes du monde. Je suis fier de mon parcours et je n'ai aucun regret."