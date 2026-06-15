Opéré du genou il y a quatre mois, Nadir El Jamali poursuit sa convalescence après avoir découvert le monde professionnel cette saison avec l'ASSE. L'attaquant stéphanois a néanmoins trouvé le temps de revenir là où tout a commencé : au Blanc-Mesnil Sport Football. Un retour aux sources particulièrement apprécié par son club formateur.

En se rendant au Blanc-Mesnil Sport Football à l'occasion de la Yanis Cup, un tournoi destiné aux catégories U6-U7, Nadir El Jamali est revenu sur les terrains qui l'ont vu grandir. L'attaquant de l'AS Saint-Étienne connaît parfaitement les lieux. Avant de rejoindre le Forez en 2022, il a passé dix saisons sous les couleurs du BMSF, club emblématique de Seine-Saint-Denis reconnu pour la qualité de sa formation. Une fidélité qui explique l'accueil chaleureux réservé au jeune Stéphanois.

Un retour chargé de symboles

Cette saison, malgré une blessure au genou qui a nécessité une opération il y a quatre mois, Nadir El Jamali a franchi une étape importante dans sa jeune carrière. À seulement 19 ans, il a disputé 17 rencontres avec l'équipe première de l'ASSE, dont 15 en Ligue 2 et 2 en Coupe de France (2 buts).

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Alors qu'il poursuit sa rééducation, le numéro 31 des Verts a choisi de consacrer une partie de son temps aux plus jeunes licenciés du Blanc-Mesnil. Sourires, photos et échanges ont rythmé cette journée particulière, durant laquelle El Jamali n'est pas venu les mains vides. Le Stéphanois a offert un maillot de l'ASSE destiné à la tombola organisée pendant le tournoi. Un geste qui a particulièrement touché son club formateur.

D'autres anciens du Blanc-Mesnil au rendez-vous

Nadir El Jamali n'était toutefois pas le seul joueur issu du BMSF à avoir répondu présent pour cette journée placée sous le signe du partage. Les jeunes participants ont également pu croiser Dehmaine Tabibou, désormais sous contrat avec le FC Nantes, Marco Essimi, qui évolue à Dunkerque, ainsi que Yanis Khafi, pensionnaire du centre de formation du Paris Saint-Germain.

Une belle vitrine pour le club francilien, fier de voir plusieurs de ses anciens revenir transmettre un peu de leur expérience aux générations suivantes. Un autre international a également tenu à apporter sa contribution. Si Raphaël Guerreiro, aujourd'hui au Bayern Munich, n'a pas pu être présent physiquement, il a néanmoins offert un maillot pour la tombola du tournoi.

Le Blanc-Mesnil salue la générosité d'El Jamali

Sur Instagram, le BMSF n'a pas caché sa reconnaissance envers son ancien joueur. "Un grand merci à Nadir El Jamali, joueur de l'AS Saint-Étienne, et formé au BMSF, d'être venu nous rendre visite à l'occasion de la Yanis Cup. Merci également pour sa générosité et pour le maillot offert au club pour notre tombola. Ce geste a été très apprécié par tous."

Le club a également souligné la fierté ressentie en voyant revenir plusieurs joueurs passés par ses rangs. "Quelle fierté pour notre club de recevoir aujourd'hui des joueurs issus de notre club et de partager avec eux ce beau moment de convivialité et de passion autour du football. Le BMSF te remercie chaleureusement pour ta présence, ta disponibilité et ton soutien. Nous te souhaitons une belle réussite pour la suite de ta carrière !"