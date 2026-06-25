Comme à chaque intersaison, l'UNFP FC accueille une sélection de joueurs libres en recherche d'un nouveau projet. Mardi 23 juin, l'instance a annoncé les 26 joueurs retenus pour tenter d'accrocher un contrat. Trois anciens de l'ASSE sont au rendez-vous.

Comme chaque été, l'UNFP FC offre une opportunité précieuse aux joueurs sans contrat de retrouver du rythme, de se préparer dans des conditions professionnelles et surtout de se montrer auprès des recruteurs. L'édition 2026 a officiellement été lancée et le groupe retenu a été dévoilé par l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels, mardi 23 juin.

Sous la direction du staff de l'UNFP FC, plusieurs joueurs expérimentés et jeunes éléments en quête d'un nouveau challenge vont ainsi effectuer une préparation estivale complète avec l'espoir de rebondir dans les prochaines semaines.

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Trois anciens de l'ASSE au rendez-vous

Une préparation à laquelle vont prendre part trois anciens joueurs de l'ASSE en quête d'un nouveau projet. En effet, trois anciens Verts figurent dans cette promotion 2026 : Florentin Pogba, Youssef Njoya et Bryan Nokoué.

Le plus expérimenté d'entre eux est évidemment Florentin Pogba. Le défenseur guinéen a laissé son empreinte dans le Forez entre 2013 et 2018 avec près d'une centaine de rencontres disputées sous le maillot vert. Son leadership et son expérience constituent des atouts précieux dans ce type de structure, où il fait figure de leader depuis plusieurs étés déjà. La saison dernière, il évoluait au Stade Poitevin (N2), club exclu des compétitions nationales en mai.

🚨 LE GROUPE 🚨 Ils sont 26. 26 joueurs professionnels, libres, déterminés, qui enfilent dès aujourd'hui le maillot de l'UNFP Football Club pour cette 36e édition. Ils vont vivre ensemble une présaison pas comme les autres : le terrain, l'exigence, une aventure humaine, et une… pic.twitter.com/7IZXhGWXTs — UNFP (@UNFP) June 23, 2026

À ses côtés, Youssef Njoya entame lui sa quête d'un nouveau projet. Formé à l'ASSE, le milieu de terrain évoluait à Guingamp la saison passée. Avec à la clé cinq premières apparitions en Ligue 2 dont 18 minutes lors de la victoire des Verts à Roudourou (1-2), le 14 février. L'ailier de 22 ans espère profiter de cette exposition pour relancer sa carrière et convaincre un club de lui faire confiance.

Enfin, Bryan Nokoué retrouve lui aussi, après l'été dernier, l'environnement de l'UNFP FC. Ancien capitaine des équipes de jeunes stéphanoises et passé par le groupe professionnel, le défenseur camerounais cherche à rebondir après ses dernières expériences difficiles. Parti du Forez en 2024, il avait rejoint le HASK Zagreb (Croatie) en mars 2025 avant de résilier son contrat quatre mois plus tard. Nokoué a ensuite évolué à Dubaï entre janvier et juillet 2026. Son potentiel et ses qualités athlétiques avaient marqué les observateurs du centre de formation stéphanois.

Une vitrine pour relancer une carrière

Chaque année, l'UNFP FC permet à plusieurs joueurs de retrouver un club grâce aux matchs amicaux disputés durant l'été et au travail effectué au quotidien. Cette édition 2026 pourrait bien offrir une nouvelle opportunité à ces trois anciens Stéphanois de retrouver rapidement les terrains sous de nouvelles couleurs. Les 26 joueurs de la promotion évolueront notamment sous la houlette de Mickaël Ciani et Cris. La liste des matches amicaux sera communiquée prochainement.