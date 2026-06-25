ASSE. C'est quasiment acté. Sohaib Naïr ne participera pas à la reprise d'En Avant Guingamp ce vendredi, et pour cause : le défenseur central de 24 ans est en route vers Saint-Étienne. Selon Le Télégramme, les discussions sont très avancées et un accord avoisinant les 2 millions d'euros se dessine entre les deux clubs.

L'ASSE avait déjà tenté le coup l'hiver dernier. Guingamp avait alors fermé la porte, refusant de laisser partir un joueur clé en pleine saison. Les Verts sont revenus à la charge au printemps, cette fois avec un contexte différent : Naïr en fin de cycle breton, Guingamp disposé à négocier, et une remontée en Ligue 1 à préparer sérieusement du côté du Forez.

ASSE : Pour tout savoir sur Sohaib Naïr, la potentielle première recrue des Verts

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Le profil que l'ASSE attendait

Sohaib Naïr, c'est 1,87 m, 24 ans, droitier, formé au Toulouse FC après son passage à Montfermeil s'est s'imposer comme l'un des défenseurs centraux les plus solides de Ligue 2 ces deux dernières saisons. Sa saison 2025-2026 avec Guingamp l'a confirmé dans ce registre : propre dans la relance, dominateur dans les duels aériens, capable de jouer haut dans une défense qui presse.

Pour Ian Cathro, qui prépare un retour en Ligue 1 avec Saint-Étienne pour 2026-2027, le profil coche des cases essentielles. La charnière centrale sera l'un des chantiers prioritaires de l'été. Naïr, à 24 ans avec deux saisons pleines en Ligue 2 dans les jambes, représente exactement le type de renfort immédiatement opérationnel que le club recherche : pas un pari, une certitude.

À 2 millions d'euros, le prix est raisonnable pour un joueur dans la fleur de l'âge avec un profil validé à ce niveau. Saint-Étienne ne surpaye pas, Guingamp ne brade pas. Un deal équilibré qui pourrait être officialisé dans les prochains jours, une fois les derniers détails contractuels réglés.

Naïr en images

Source : Telegramme