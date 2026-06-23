À l'approche de la reprise du championnat de Ligue 2 BKT, dont le coup d'envoi officiel est programmé le samedi 8 août à 20h45, l'effervescence monte au sein des différentes écuries. Pour affûter les organismes, intégrer les recrues estivales et peaufiner les schémas tactiques, les dix-huitsclubs de l'antichambre de l'élite s'apprêtent à disputer une série de confrontations amicales cruciales.

Ligue 2 : Les deux premières journées sont programmées - ASSE

Si certains staffs techniques n'ont pas encore totalement arrêté leur calendrier, les grandes lignes de la préparation estivale se dessinent déjà. Entre derbys régionaux, oppositions face à des pensionnaires de Ligue 1 et tests internationaux, le programme des clubs de Ligue 2 s'annonce particulièrement dense.

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Le point complet sur les matchs de préparation des clubs de Ligue 2

Pour les supporters attentifs, vous n'apprendrez pas que l'AS Saint-Étienne (ASSE) devrait croiser le fer avec les Suisses du Servette FC le samedi 18 juillet, sous réserve d'une confirmation définitive. De leur côté, des formations comme le FC Metz ou le Stade de Reims ont opté pour un calendrier très international, multipliant les confrontations face à des clubs luxembourgeois, belges, hollandais ou allemands.

ASSE : Un deuxième match de préparation programmé !

Voici le détail des rencontres annoncées pour chaque effectif :

FC Annecy Mardi 28 juillet : AS Nancy Lorraine (ASNL)

Clermont Foot 63 Samedi 1er août : Grenoble Foot 38

Dijon FCO Samedi 4 juillet : Sélection Côte d’Or Samedi 11 juillet : Le Puy-en-Velay FC (L3) Mercredi 15 juillet : UNFP Samedi 18 juillet : Niederkorn (LUX) Mercredi 22 juillet : FBBP 01 (L3) Samedi 25 juillet : FC Sochaux-Montbéliard Samedi 1er août : AS Nancy Lorraine (ASNL)

USL Dunkerque (Dates et lieux restants à déterminer) Valenciennes FC (L3) Standard de Liège (BEL) KV Malines (BEL) Samsunspor (TUR)

Grenoble Foot 38 Samedi 11 juillet : FBBP 01 (L3) Mercredi 15 juillet : FC Villefranche Beaujolais (L3) Samedi 18 juillet : FC Sochaux-Montbéliard Samedi 25 juillet : ESTAC Troyes (L1) Samedi 1er août : Andrézieux-Bouthéon (N1) & Clermont Foot 63

EA Guingamp Vendredi 10 juillet : Stade Lavallois Vendredi 17 juillet : Stade Rennais (L1)

Stade Lavallois Vendredi 10 juillet : Red Star FC & EA Guingamp Mercredi 15 juillet : QRM (L3) Samedi 18 juillet : SM Caen (L3) Mercredi 22 juillet : USM Avranches (N1) Samedi 25 juillet : US Concarneau (L3) Samedi 1er août : À déterminer

FC Metz Vendredi 3 juillet : US Mondorf (LUX) Samedi 4 juillet : FC Differdange (LUX) Samedi 11 juillet : FC Versailles (L3) & Racing Luxembourg (LUX) Vendredi 17 juillet : RFC Seraing (BEL) Mercredi 22 juillet : FC Sochaux-Montbéliard Samedi 25 juillet : Fortuna Sittard (P-B) Samedi 1er août : Kaiserslautern (ALL)

Montpellier Hérault SC Samedi 11 juillet : SC Aubagne Air Bel (L3) Vendredi 17 juillet : Le Puy-en-Velay FC (L3) Mercredi 22 juillet : AS Cannes (L3) Samedi 1er août : Rodez AF

AS Nancy Lorraine Samedi 4 juillet : Mamer (LUX) Samedi 11 juillet : ESTAC Troyes (L1) Samedi 18 juillet : Thionville (L3) Vendredi 24 juillet : Haguenau (N1) Mardi 28 juillet : FC Annecy Samedi 1er août : Dijon FCO & Epinal (N1)

Pau FC Vendredi 10 juillet : Rodez AF Vendredi 17 juillet : Aviron Bayonnais (N1) Mardi 21 juillet : Espanyol Barcelone (ESP) Samedi 25 juillet : Real Sociedad B (ESP) Samedi 1er août : Real Union Club (ESP)

Red Star FC Vendredi 10 juillet : Stade Lavallois Samedi 18 juillet : ESTAC Troyes (L1)

Stade de Reims Mercredi 8 juillet : Opposition interne Samedi 11 juillet : Royal Charleroi SC (BEL) Mercredi 15 juillet : Francs Borains (BEL) Samedi 18 juillet : Paris FC (L1) Mercredi 22 juillet : Amiens SC (L3) Samedi 25 juillet : Cercle Bruges (BEL) Samedi 1er août : KV Courtrai (BEL)

Rodez AF Vendredi 10 juillet : Pau FC Vendredi 17 juillet : AS Cannes (L3) Mercredi 22 juillet : Nîmes Olympique (N1) Samedi 25 juillet : Toulouse FC (L1) Samedi 1er août : Montpellier HSC

AS Saint-Étienne Samedi 18 juillet : Servette FC (SUI) (Sous réserve de confirmation)

FC Sochaux-Montbéliard Vendredi 10 juillet : FC Zurich (SUI) Samedi 18 juillet : Grenoble Foot 38 Mercredi 22 juillet : FC Metz Samedi 25 juillet : Dijon FCO Samedi 1er août : AJ Auxerre (L1)



Ce calendrier, encore évolutif, sera mis à jour au fil des officialisations et des ajustements de dernière minute des staffs techniques. L'occasion idéale pour les observateurs de jauger les forces en présence avant le grand saut de début août.