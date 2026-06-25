Le mercato de nos anciennes Vertes s'anime ! Passée par l'AS Saint-Étienne qu'elle a quittée il y a seulement six mois, Adèle Connesson change déjà de tunique. L'attaquante de 22 ans vient officiellement de s'engager avec le FC Nantes. Un club ambitieux d'Arkema Première Ligue qui a terminé à la quatrième place de la phase régulière l'an passé.

Né en 2004, Adèle Connesson découvre le haut niveau très jeune. Après ses débuts au FC Metz, elle rejoint le Stade de Reims et découvre l'Arkema Première Ligue. Nous sommes en 2021, elle n'a alors que 17 ans. C'est après cette expérience qu'elle poursuit sa progression sous les couleurs de l'AS Saint-Étienne. Elle y passera une saison et demie, avant de rejoindre le RC Lens le 26 janvier dernier. Six mois plus tard, après la relégation des Sangs et Or, en compagnie des Vertes en Seconde Ligue, elle poursuit de son côté l'aventure au plus haut niveau

Le bilan solide d'Adèle Connesson lors de ses années Vertes

Durant son passage dans le Forez entre les saisons 2024-2025 et 2025-2026, l'internationale française U23 aura laissé une trace intéressante. Au total, Adèle Connesson a disputé 43 rencontres sous le maillot de l'ASSE, dont 21 en tant que titulaire. Avec 1 931 minutes de temps de jeu, l'ailière gauche a inscrit 4 buts, dont 2 en première mi-temps et 2 en seconde période. Elle compte également plus de 50 matchs au total au sein de l'élite.

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Désormais, c'est à Nantes qu'elle va poursuivre sa carrière, où elle s'est engagée sur le long terme avec les Jaunes et Vertes jusqu'au 30 juin 2028. Capable d'évoluer sur les deux côtés de l'attaque, elle se distingue par sa vitesse. Mais aussi sa capacité à éliminer en un contre un et sa polyvalence offensive. En Loire-Atlantique, elle ne sera pas totalement dépaysée puisqu'elle retrouvera plusieurs joueuses qu'elle a côtoyées en équipe de France (Juliette Mossard et Camille Robillard) ainsi qu'à Reims (Julie Pasquereau).

Les mots de son nouvel entraîneur

Habituer des sélections de jeunes, Adèle a notamment remporté la Sud Ladies Cup avec les équipes de France U20 puis U23. Son profil a immédiatement séduit le coach nantais, Pierre-Alain Picard, qui compte énormément sur elle pour booster son attaque :

"C’est une joueuse douée techniquement qui est capable d’amener de la percussion et de la vitesse dans le couloir. Adèle a la particularité de bien connaître le championnat et arrive à Nantes avec la volonté de franchir un cap pour performer et gagner en régularité dans ses performances! C’est un atout supplémentaire intéressant pour notre équipe et nos ambitions! "