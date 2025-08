De la U17 national à l'équipe première, Bryan Djile Nokoue était une des belles promesses du centre de formation stéphanois. Mais non prolongé par l'ASSE en 2024, l'arrière droit rebondissait finalement Croatie. Sans succès. L'ancien stéphanois s'entraîne désormais avec l'UNFP FC.

Un espoir de l'ASSE vite envolé

Recruté par Saint-Étienne en avril 2018, Bryan Djile Nokoue posait ses valises dans le forez avec un profil prometteur. Avec des capacités physiques au-dessus de la norme, le défenseur central de formation apprécie répéter les efforts à haute intensité.

Dans un premier temps avec les U17 nationaux, il joue l'année suivante en championnat avec les U19 nationaux puis avec la réserve. Remarqué au-delà du Forez, le natif de Yaoundé s’est également illustré sous les couleurs du Cameroun en participant récemment à la CAN U20.

Un départ canon, qui lui ouvre la porte à son premier contrat professionnel en août 2021 sous la direction de Claude Puel. Toutefois, s'il cumule les apparitions en Ligue 1, Ligue 2 et en Coupe de France, l'ancien capitaine de Razzik Nedder n'est pas prolongé par l'ASSE à l'été 2024.

Un temps envoyé à Aubagne, alors en troisième division française, Nokoue optera plutôt pour la Croatie en mars de l'année suivante.

Bryan Djile Nokoue retrouve la forme

Désormais, l'ancien Stéphanois s'entraîne avec l'UNFP FC aux côtés de Lamine Ghezali, Florentin Pogba ou encore Marwann Nzuzi, depuis engagé avec le NK Bravo en Slovénie.

En quête d'un nouveau projet, le défenseur participe en effet au stage de l’union syndicat des footballeurs professionnels. Occasion de retrouver la forme au sein d'une structure professionnelle. Une seconde chance accordée à des joueurs libres de tout contrat et à la recherche de la meilleure opportunité possible.

Interrogé par le compte Instagram de l'UNFP FC, Nokoue a partagé le détail de la séance du jour. "Début de la séance ce matin à 8h. On a fait un footing. On est venu à 10h sur le terrain, on a travaillé le cardio. C'était pas facile. C'est pour le boulot, on n'a pas le choix. Il faut..."

Reste à savoir si le joueur parviendra à rebondir dans les prochaines semaines.