Ancien défenseur de l’AS Saint-Étienne, Florentin Pogba rejoint le Stade Poitevin FC. À 34 ans, l’international guinéen entend apporter son expérience et son leadership au club.

Après avoir porté le maillot de l'ASSE à 99 reprises, le frère de Paul Pogba, Florentin Pogba s'est offert un nouveau challenge après avoir été du stage UNFP avec plusieurs anciens verts comme Marwann Nzuzi et Bryan Djile Nokoue.

Un renfort d’expérience pour Poitiers

Le Stade Poitevin FC a officialisé cet après-midi la signature de Florentin Pogba. À 34 ans, le défenseur central guinéen, formé en partie en France, s’engage avec l’ambition de guider la formation poitevine dans ses objectifs sportifs. Passé par le CS Sedan et le FC Sochaux, Pogba s’est surtout fait un nom sous le maillot de l’AS Saint-Étienne, où il a évolué en Ligue 1 entre 2012 et 2018. Sa combativité, son jeu aérien et sa présence dans les duels avaient marqué les supporters stéphanois.

Florentin Pogba, un globe-trotter du football

Après son aventure chez les Verts, le frère aîné de Paul Pogba a multiplié les expériences à l’étranger. Il a découvert la Major League Soccer avec Atlanta United, le championnat turc avec Gençlerbirliği Ankara, et même la scène asiatique avec Mohun Bagan Super Giant en Inde. Plus récemment, il évoluait en Belgique, au RE Virton, confirmant son profil de joueur voyageur, capable de s’adapter à des contextes et styles de jeu variés.

Retour en France avec un objectif clair

En rejoignant Poitiers, Florentin Pogba ne cache pas son envie de transmettre. Son vécu en Ligue 1 et à l’international avec la Guinée sera un atout précieux dans le vestiaire. Pour le Stade Poitevin FC, cette arrivée est un signal fort envoyé aux adversaires : le club souhaite se renforcer avec des joueurs capables de guider l’équipe vers le haut du classement. Les supporters stéphanois suivront forcément avec attention les performances de celui qui a porté fièrement le maillot Vert pendant six saisons.