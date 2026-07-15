Alors qu'il avait annoncé partir à la retraite, Thomas Monconduit a rempilé avec l'Amiens SC. L'ancien de l'ASSE ne voulait pas terminer sur une descente. Il s'est expliqué au site Le 11 Amiénois.

Faux départ à la retraite pour Thomas Monconduit. Joueur de l'ASSE entre 2022 et 2024, le milieu a vécu une saison cauchemardesque avec l'Amiens SC. De retour en Picardie après un premier passage de 2015 à 2020, le joueur de 35 ans n'a pu empêcher la descente de l'ASC. Aligné à 24 reprises, celui qui faisait figure de cadre du groupe amiénois avait annoncé sa retraite à l'issue de la saison. Finalement, la descente en Ligue 3 l'a fait changer d'avis. L'ancien Stéphanois, qui a rempilé pour une saison, s'en est expliqué au site Le 11 Amiénois.

"La descente m’a fait replonger, parce que, honnêtement, si on restait en Ligue 2, j’arrêtais. Mais je n’avais vraiment pas envie de finir sur une descente", commence par expliquer le capitaine de l'Amiens SC la saison dernière. Et ce malgré une carrière qui aurait pu se terminer dans un écrin de rêve. En effet, déjà assurés d'être derniers, les Picards ont conclu leur exercice sur la pelouse de l'ASSE. Avec une gifle sans conséquence en prime (5-0).

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Une dernière dans le Chaudron qui marque

"Avant ce match, on savait déjà qu’on descendait. J’avais donc déjà un peu envie de continuer. Et puis finir par ce match, jouer à Geoffroy-Guichard, avec cette ambiance, ça donne aussi envie de continuer à jouer au football. On peut dire que j’ai pris ma décision un peu avant et pendant le match, retrace Monconduit. Honnêtement, la dernière semaine de compétition, ça a pas mal tourné dans ma tête. Puis, au dernier match, je me suis dit : « Allez, il faut y retourner quand même », parce que finir comme ça, ce n’est pas très beau."

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Surtout, le natif du Blanc-Mesnil ne pouvait pas terminer son aventure amiénoise sur une note aussi négative. Membre de la période la plus dorée de l'histoire du club, avec une montée historique en Ligue 1 en 2017, Monconduit sait ce qu'il doit à la formation picarde. "Sportivement et même humainement, je n’avais pas envie de finir sur cette note négative, assure-t-il. J’avais très mal vécu cette saison. J’avais donc envie de repartir sur quelque chose de nouveau. Toute ma famille devait venir pour le dernier match à domicile. J’avais réservé 30 places. Finalement, personne n’a pu venir, c’était un peu triste. Cela a aussi un peu joué dans mon choix."

Un rôle de "papa" pour Monconduit

De quoi repartir sur une dernière saison. Repartir de zéro, surtout, l'Amiens SC ayant déjà vu partir 20 joueurs cet été. Une bonne nouvelle pour le milieu. "On savait dès le début de saison que ce serait compliqué, l’équipe était très jeune. Encore une fois, je trouve que notre état d’esprit général de l’année dernière n’était pas bon du tout, regrette Monconduit. Honnêtement, c’était dur de faire passer les messages, d’être écouté. Quand on s’investit, à un moment donné… Je l’avoue, j’ai un peu lâché. Quand tu donnes tout, que tu mets ton cœur, que ça ne paye pas et que personne n’est réceptif, c’est difficile..."

"Là, je sens que c’est quand même un groupe beaucoup plus réceptif. Je sens que je vais pouvoir plus apporter de par mon expérience. C’est quelque chose que j’ai vraiment envie de faire", positive Monconduit en conclusion. L'ancien Vert sera un "papa" du groupe pour son entraîneur Alain Pochat. Un rôle que le joueur assume : "J’ai envie qu’on partage un truc, qu’on refasse comme avant, qu’il y ait une communion entre les joueurs et les spectateurs."