Paul Bernardoni poursuit son parcours à l'étranger. Libéré par Amiens après une saison compliquée en Ligue 2, l'ancien gardien de l'AS Saint-Étienne s'est engagé en première division albanaise. À 29 ans, il découvrira un quatrième championnat européen avec l'objectif de retrouver de la stabilité.

La carrière de Paul Bernardoni prend une nouvelle direction. Après la France, la Turquie et la Suisse, le gardien formé à Troyes s'apprête à découvrir le championnat albanais. Le KF Teuta a officialisé ce lundi l'arrivée de l'ancien Stéphanois, qui s'est engagé librement après la fin de son contrat avec Amiens. Dans son communiqué, le club de Durrës se réjouit d'accueillir un joueur au parcours riche, passé par la Ligue 1, la Ligue 2 et les équipes de France de jeunes, tout en rappelant sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo. Les dirigeants albanais estiment que Bernardoni apportera de l'expérience, de la sérénité et du leadership à une équipe qui s'est maintenue de justesse la saison dernière.

L'ASSE, l'un de ses derniers passages marquants en France

Du côté de l'ASSE, Paul Bernardoni reste associé à la seconde partie de saison 2021-2022. Arrivé en prêt en provenance d'Angers lors du mercato hivernal, il avait rapidement trouvé sa place dans le vestiaire et s'était imposé comme l'un des hommes censés apporter une plus-value dans la lutte pour le maintien. Malgré quelques prestations décisives, il n'avait pas pu empêcher la relégation de l'ASSE à l'issue du barrage face à Auxerre. Son aventure dans le Forez s'était arrêtée après six mois, sans qu'un transfert définitif ne puisse être envisagé.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Depuis, le portier français n'a jamais vraiment retrouvé de stabilité. De retour à Angers, il a ensuite enchaîné les expériences à Konyaspor en Turquie, à Yverdon Sport en Suisse puis à Amiens. Son parcours l'a conduit à évoluer dans des contextes souvent compliqués, avec à la clé de nombreuses relégations...

Bernardoni devient le joueur le plus valorisé de son équipe !

Depuis son départ de Saint-Étienne à l'été 2022, Paul Bernardoni a disputé 133 rencontres officielles et encaissé 237 buts sous les couleurs d'Angers, Konyaspor, Yverdon Sport et Amiens. Des statistiques qui reflètent aussi les difficultés sportives des équipes qu'il a défendues.

À Durrës, l'ancien international Espoirs espère retrouver un environnement plus stable. Le KF Teuta, huitième du dernier championnat albanais, compte sur son expérience pour sécuriser une défense qui a encaissé 37 buts en 36 journées la saison passée. À 29 ans, Bernardoni reste également le joueur à la plus forte valeur marchande de l'effectif selon les estimations du marché.

Ce nouveau défi marque une étape supplémentaire dans le parcours d'un gardien qui, après avoir porté les couleurs de Troyes, Bordeaux, Nîmes, Angers, Saint-Étienne, Konyaspor, Yverdon et Amiens, continue de bâtir une carrière faite de rebonds. L'Albanie sera désormais son nouveau terrain d'expression. Les mauvaises langues diront qu'il endosse déjà le costume de "chat noir" pour son équipe...