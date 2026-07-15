Après avoir retrouvé la ferveur totale du Chaudron, l'AS Saint-Étienne va devoir replonger dans le quotidien parfois très rude de ses voyages. Pour le compte de la sixième journée de championnat, les hommes de l'ASSE s'apprêtent à prendre la direction du Nord de la France. Un voyage qui, sur le papier comme dans les mémoires récentes des supporters stéphanois, ressemble à s'y méprendre à un véritable traquenard.

Aller jouer au stade Marcel-Tribut n'a jamais été une partie de plaisir pour le club forézien. C'est même tout le contraire. Les Maritimes ont pris la fâcheuse habitude de se muer en un obstacle particulièrement difficile à manœuvrer pour Saint-Étienne. Les deux dernières visites de l'ASSE dans le Nord ont laissé des souvenirs particulièrement amers, tant sur le plan comptable que dans le contenu proposé sur le rectangle vert.

ASSE : Un grand retour officiellement fixé

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Les Verts se sont en effet inclinés sur le score de 1-0 à Marcel-Tribut lors de deux matchs assez pauvres lors de leurs deux derniers déplacements là-bas, que ce soit lors de l'exercice 2023-2024 ou plus récemment au cours de la saison 2025-2026.

À chaque fois, l'ASSE s'est cassé les dents sur un bloc nordiste compact, incapable de trouver la clé de la faille et concédant un but fatal dans des rencontres cruellement pauvres en occasions. Pour ramener quelque chose de ce voyage, il faudra donc afficher un tout autre visage et briser cette terrible malédiction.

Le déplacement de l'ASSE à Dunkerque est fixé

L'ambiance s'annonce une nouvelle fois hostile et le défi tactique immense face à une formation dunkerquoise toujours prête à bousculer les favoris devant son public. La rencontre de la sixième journée de Ligue 2 entre l'USLD et l'ASSE est officiellement programmée pour le samedi 12 septembre à 20h. Le match sera à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de beIN SPORTS.

L'ASSE en Ligue 2 : beIN Sports se frotte les mains

Programmation complète de la sixième journée de Ligue 2

Vendredi 11 septembre 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

Dijon FCO – Stade Lavallois MFC

Clermont foot 63 – US Boulogne CO

Rodez Aveyron Football – Grenoble Foot 38

Montpellier Hérault SC – Pau FC

AS Nancy-Lorraine – Stade de Reims

Samedi 12 septembre 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

FC Sochaux-Montbéliard – FC Nantes

Samedi 12 septembre 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

EA Guingamp – FC Annecy

Samedi 12 septembre 2026 à 20h00 sur beIN SPORTS 1

USL Dunkerque – AS Saint-Étienne

Lundi 14 septembre 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

Red Star FC – FC Metz