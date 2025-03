Invité à s'exprimer sur sa carrière de footballeur et sur l'homme qu'il incarne, Thomas Monconduit s'est livré sans filtre. Sans son podcast "Au-delà du jeu", Manon Houette a échangé presque une heure avec l'ancien milieu stéphanois, désormais du côté d'Amiens. Extraits.

Depuis le début de sa carrière, Thomas Monconduit s'est toujours distingué par son franc-parler et son sens du collectif. Loin des prises de tête et des conflits d'égo, l'ex-milieu de terrain de l'AS Saint-Étienne prône un leadership discret mais efficace. « Je déteste parler dans le dos, car pour moi, t'avances pas en fait. » Cette approche sincère lui a permis de s'imposer dans chaque vestiaire qu'il a fréquenté.

Malgré son expérience et son passé de capitaine à Amiens, Monconduit ne cherche pas forcément à occuper une place centrale dans l’encadrement d'un groupe. « Moi, j'aime bien discuter juste avec la personne. Je n'ai pas besoin de faire des grands discours devant les gens. » Il revendique un rôle de soutien, plus subtil, qui permet à ses coéquipiers de briller : « Parfois, je vais faire des actions dans l'ombre qui vont faire briller les autres et je ne veux pas du tout qu'on sache que ça vient de moi. »

Une adaptation facilitée, mais des difficultés à Saint-Étienne

Tout au long de son parcours, Thomas Monconduit a su faire preuve d'une grande capacité d'adaptation, que ce soit sur le plan sportif ou personnel. De la Bretagne à la Picardie, en passant par la Bourgogne, il a su trouver ses repères et s’intégrer rapidement grâce à des figures-clé. À Auxerre, un ami d'enfance l'attendait déjà. Du côté d'Amiens, un journaliste bienveillant l'a guidé. À Lorient, il a découvert un club familial et un accueil chaleureux avec une sortie en mer organisée par un skipper local.

Mais son expérience à Saint-Étienne s'est avérée plus compliquée. « J’ai eu beaucoup de mal à m’adapter à la région. Je sais même pas pourquoi, c’est inexplicable. » En plus de cette difficulté, les nombreux changements d'entraîneurs et des tensions avec la direction ont rendu ces deux dernières années particulièrement chaotiques.

« Quand je suis arrivé, on venait de descendre en Ligue 2, le club était dans une situation compliquée. Honnêtement, j’avais envie d’aider, de mettre mon expérience au service du groupe, mais tout était tellement instable. On a changé d'entraîneur plusieurs fois, et à chaque fois, il fallait se réadapter, changer de méthode. C’était mentalement épuisant. »

Il évoque également une atmosphère pesante au club, marquée par des tensions en interne : « On sentait que ça n'allait pas au-dessus non plus. Un club, c'est une entité globale, si ça ne tourne pas bien en haut, ça se répercute forcément sur le groupe. »

Des blessures répétées, reflet d'un mental éprouvé

Durant son passage à Saint-Étienne, Thomas Monconduit est souvent embêté par des blessures musculaires inhabituelles pour lui. « Il n'y a pas de secret, c'est que la tête, elle est un peu moins bien, c'est tout. » Conscient de la connexion entre le physique et le mental, il admet que ces blessures récurrentes sont en partie liées à son état d'esprit perturbé par une période difficile.

« Avant de venir ici, je n'avais quasiment jamais eu de pépins musculaires. Et là, c'était un enchaînement. Quand tu n’es pas bien dans ta tête, ton corps te le fait comprendre. C’est un cercle vicieux, parce qu’après, tu doutes, tu perds du rythme et tu te blesses encore. »

Le joueur évoque aussi la douleur omniprésente qui accompagne la carrière d'un footballeur. « Je crois que tu fais abstraction, le cerveau bloque tout ça. » Une réalité que seuls les sportifs de haut niveau peuvent comprendre, et qui, une fois la carrière terminée, laisse place à une redécouverte du corps : « Tu verras après, quand tu commences à te lever le matin et à avoir de moins en moins mal. »

Monconduit : Un départ inéluctable

En janvier dernier, avec un nouveau changement d'entraîneur à Saint-Étienne, l'avenir de Thomas Monconduit demeurait flou (ndlr : l'interview a été réalisée avant son départ de l'ASSE). « Le coach qui vient de se faire virer, ça se passait ultra bien. Maintenant, un nouveau coach arrive, et je ne sais pas du tout comment ça va se passer. » Cette instabilité ne lui permettait pas de s’exprimer pleinement sur le terrain.

« Je suis un joueur qui a besoin de repères, de stabilité. Là, tout change tout le temps, c’est compliqué de trouver du plaisir sur le terrain. Quand je vois certains clubs où les choses sont carrées, où les joueurs savent où ils vont, ça fait envie. »

C'est du côté d'Amiens, lors de la dernière fenêtre du mercato, que Thomas Monconduit est donc parti rechercher de la stabilité...