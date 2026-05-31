Passé par l’ASSE entre août 2022 et janvier 2025, Thomas Monconduit poursuit finalement son aventure avec l’Amiens SC. Malgré la relégation du club picard en National, le milieu de terrain de 35 ans a choisi de prolonger son contrat d’une saison supplémentaire.

L’histoire entre Thomas Monconduit et Amiens continue. Alors qu'il devait terminer sa carrière après la défaite 5-0 dans le Chaudron, l’Amiens SC a officialisé la prolongation de son capitaine pour une saison supplémentaire. Un choix fort alors que le club vient de descendre en Ligue 3 à l’issue d’une saison particulièrement compliquée.

Monconduit a changé d'avis

L’ancien joueur de Lorient avait effectué son retour en Picardie en février 2025 après deux saisons et demie passées du côté de l’ASSE. Recruté à l’été 2022 par les Verts, Thomas Monconduit avait apporté disputé cinquante matchs avec le club ligérien.

Sous le maillot vert, le milieu défensif aura disputé plusieurs rencontres importantes, dont celle de la montée à Metz, avant de quitter le Forez lors du mercato hivernal 2025 pour retrouver son club de cœur.

Thomas Monconduit reste fidèle à Amiens

Dans son communiqué, l’Amiens SC a tenu à rappeler le parcours marquant de son capitaine au sein du club. Arrivé une première fois en 2015, Thomas Monconduit avait largement participé aux deux montées historiques du club, du National jusqu’à la Ligue 1.

Le club picard souligne également l’attachement du joueur à ses couleurs malgré un contexte sportif compliqué. Ce qui illustre parfaitement la volonté du joueur de participer à la reconstruction du club après cette relégation en troisième division.

Avec déjà 186 matchs disputés sous les couleurs amiénoises toutes compétitions confondues, Thomas Monconduit continue d’écrire un peu plus l’histoire de son club formateur.

Un passage contrasté à l’ASSE

À Saint-Étienne, Thomas Monconduit aura connu des périodes plus contrastées. Arrivé avec le statut de joueur expérimenté après ses passages à Amiens puis Lorient, il n’a jamais réellement réussi à s’imposer durablement comme un cadre incontournable du milieu stéphanois.

Freiné par plusieurs pépins physiques durant son passage dans le Forez, le joueur de 35 ans aura néanmoins apporté son vécu dans un vestiaire souvent jeune et sous pression.

Son retour à Amiens en début d’année semblait déjà traduire une volonté de terminer sa carrière dans un environnement qu’il connaît parfaitement.

Malgré la relégation du club picard, Thomas Monconduit a donc choisi d'aider son club à se reconstruire plutôt que de raccrocher les crampons. Une décision forte qui confirme l’attachement du milieu de terrain à l’Amiens SC.