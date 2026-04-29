Il a fait ses armes à Saint-Étienne. Des années plus tard, Stéphane Tessier pourrait devenir propriétaire d'un club de Ligue 2. Sa cible : le Clermont Foot. Et l'affaire pourrait se conclure dans les deux prochaines semaines.

Tessier en négociation avec Clermont

Selon les informations de La Montagne, Stéphane Tessier est entré en négociation pour le rachat du Clermont Foot, actuel quatorzième de Ligue 2. L'ancien directeur général de l'Olympique de Marseille — poste qu'il a occupé de 2022 à 2024 aux côtés de Pablo Longoria — a été aperçu dans les tribunes du stade Gabriel-Montpied lors du match face à Bastia le week-end dernier. Sa présence n'était pas anodine. Interrogé, il a confirmé l'information sans détour : « Oui, tout à fait. On est entrés en négociation, mais je ne peux pas aller plus en avant dans les détails en raison de critères de confidentialité. »

Le dossier avance, mais avec une condition claire posée par Tessier lui-même : il ne veut reprendre le club qu'en Ligue 2. Pas question de racheter une équipe qui descendrait en National. Un accord devrait être trouvé avant la fin de la saison, soit dans un peu plus de deux semaines.

Un profil bien connu du football français

Avant l'OM, Stéphane Tessier a travaillé au FC Lorient puis à l'AS Saint-Étienne. C'est donc un homme qui connaît très bien l'ASSE de l'intérieur, qui a côtoyé le club dans une période charnière. Sa réputation dans le milieu repose sur sa capacité à gérer et optimiser les finances d'un club, une compétence précieuse pour une écurie comme Clermont, qui cherche à se stabiliser après plusieurs saisons agitées entre Ligue 1 et Ligue 2.

Ahmet Schaefer, l'actionnaire suisse arrivé en Auvergne en 2019, a été approché par plusieurs investisseurs. Tessier serait l'un des candidats les plus sérieux à ce stade. Une aubaine pour le CF63 à l'agonie ?

Un dossier à suivre de près pour les Verts

Pour les supporters stéphanois, voir un ancien dirigeant de l'ASSE potentiellement aux commandes d'un club voisin peut faire parler. Clermont et Saint-Étienne évoluent dans le même championnat cette saison, et si le rachat se confirme, Tessier se retrouverait face à son ancien club dès la saison prochaine suivant le scénario de fin de saison des deux équipes.