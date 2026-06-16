Ce mardi, les membres de la commission de discipline se sont rassemblés, comme chaque semaine, pour prononcer différentes sanctions. Après les barrages Ligue 1 - Ligue 2, la LFP a statué sur des faits qui se sont produits lors du match aller. L’ASSE a été sanctionnée après l’utilisation d’engins pyrotechniques en tribunes face à Nice.

Sur cette fin de saison, l’ASSE a pu compter sur un Chaudron au rendez-vous. Depuis la réouverture du Kop Sud pour la réception de Troyes, les Verts ont enchaîné quatre matchs à guichets fermés. Le Peuple Vert était à bloc derrière son équipe.

Face à Amiens, le Stade Geoffroy-Guichard a notamment établi le record d’affluence de l’exercice 2025-2026 en Ligue 2. Avec 39772 supporters du club ligérien en tribunes, le Chaudron n’a jamais aussi bien porté son nom.

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Dix-sept jours plus tard, autant de personnes étaient à nouveau présentes dans l’enceinte de l’ASSE pour le match aller face à Nice. Une mobilisation à la hauteur de l’enjeu pour une dernière réception cette saison.

L'ASSE et Nice battent un record peu glorieux

Un spectacle pyrotechnique en tribunes

Dès l’entrée des joueurs, les Green Angels ont envoyé un message avec une animation en deux temps. Une première banderole avait été déployée affichant le message “Quand on arrive dans le stade, on est des fous furieux”.

Une référence à un chant des supporters de l’ASSE. Une seconde bâche a ensuite suivi avec la suite : “On chante toute la soirée et on vous met le feu.” Cette deuxième banderole a été accompagnée par de nombreux fumigènes dans le kop Sud. Durant la rencontre, d’autres torches ont été allumées dans la tribune Jean Snella.

En face, les Magic Fans ont eux attendu la fin de la rencontre pour allumer des engins pyrotechniques. Peu avant le coup de sifflet final, le Kop Nord s’est embrasé pour la dernière fois de la saison.

Des évènements qui n’ont évidemment pas échappé à la LFP qui a convoqué l’ASSE. Plusieurs mois après la dernière sanction prononcée à l’égard du Kop Sud, le club craignait une nouvelle fermeture de tribunes pour le début de la saison prochaine Pour rappel, la tribune Jean Snella avait été fermée pour deux matchs, dont un par révocation du sursis.

Le Kop Sud n’était donc pas en sursis comme le Kop Nord, fermé pour la dernière fois cet hiver face à Bastia puis Clermont. Là aussi, la tribune Charles Paret avait écopé d’un match ferme et d'un autre par révocation du sursis.

L’ASSE sanctionnée par la LFP

La LFP a officiellement annoncé la fermeture des deux Kops du Chaudron pour deux matchs fermes. L’ASSE sera donc privée de ses deux poumons en août face à Clermont et Grenoble :

"Barrage de Ligue 1 McDonald’s : AS Saint-Étienne – OGC Nice du mardi 26 mai 2026.

Comportement des supporters de l’AS Saint-Étienne : usage massif d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées.

Fermeture partielle pour deux matchs fermes des tribunes Snella et Paret du Stade Geoffroy-Guichard.

La sanction prend effet immédiatement"

Les supporters du Kop Nord et Sud feront leur retour début septembre face à Montpellier.