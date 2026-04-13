L'ASSE a réalisé la belle opération du week-end en Ligue 2. En s'offrant Dunkerque à domicile (2-1), les Verts distancent Le Mans et mettent la pression sur Troyes, qui ira à Rodez ce soir (20h45). Voici les enseignements de la rencontre entre Stéphanois et Maritimes.

"On ne doit pas être trop dans le calcul, dans la spéculation. Il faut gagner les matchs, après, on verra", commentait samedi soir Philippe Montanier à propos du classement. Si l'entraîneur de l'ASSE veut protéger ses joueurs, Saint-Etienne est bel et bien en position favorable pour une montée en Ligue 1. Les Verts comptent notamment trois points d'avance sur les Manceaux, troisièmes.

Mais au-delà de cette opération comptable, que retenir du match face à Dunkerque ?

L'ASSE a réagi dans le jeu

C'est peut-être l'élément le plus frappant de la rencontre d'avant-hier. Après une sortie ratée à Nancy (1-1), notamment marquée par une première mi-temps soporifique, Saint-Etienne a montré un tout autre visage face à des Dunkerquois pourtant intéressants.

Certes pas plus maîtres du ballon que leurs adversaires, les Verts se sont cependant montrés beaucoup plus dangereux. Avec un pressing bien huilé, l'ASSE a gêné les relances courtes dunkerquoises et récupéré plusieurs ballons haut sur le terrain. Cette intensité pour aller chasser Sasso, Sangante ou encore Georgen s'est accompagnée d'un jeu combiné intéressant, de transitions éclairs et d'un nombre d'occasions forcément conséquent. Avec 3.34 xG (buts attendus), les hommes de Philippe Montanier ont mis une pression quasiment constante sur le but de Mathys Niflore, auteur de plusieurs jolis arrêts, notamment face à Aïmen Moueffek dans les 45 premières minutes.

Cette rencontre prouve donc à tous les observateurs que l'ASSE de Philippe Montanier a la capacité de livrer des belles copies dans le contenu.

Des manques dans le dernier geste

Si cette prestation n'a débouché que sur un score de 2-1, c'est bien que les Verts ont pêché au niveau de la finition. Les chiffres le montrent d'ailleurs, avec une sous-performance de 1.34 buts si l'on se réfère aux xG (buts attendus).

Aïmen Moueffek a été mis en difficulté par Mathys Niflore comme évoqué ci-dessus, mais Zuriko Davitashili, Julien Le Cardinal ou encore Mickaël Nadé ont aussi loupé des situations franches. Le score de 2-1 aurait donc pu être alourdi et il n'aurait pas été illogique de voir l'ASSE sortir de cette rencontre avec trois voire quatre buts inscrits.

Les hommes de Philippe Montanier devront donc reproduire des performances similaires dans le jeu, tout en parvenant à se montrer plus précis devant la cage.

Jaber va faire du bien à l'ASSE

"Mahmoud Jaber ? Il a été vraiment impressionnant dans la semaine. Cela va forcément beaucoup nous aider de récupérer des joueurs comme ça", soulignait le coach stéphanois en conférence de presse. Il faut dire que l'entrée du milieu de terrain israélien, de retour de blessure après de longues semaines d'absence, a été remarquée.

À la récupération et passeur décisif sur le second but, Mahmoud Jaber a rappelé qu'il était probablement l'un des meilleurs milieux de Ligue 2. Son retour est une excellente nouvelle et risque de faire du bien. À noter également les 25 minutes abouties réalisées par Igor Miladinovic.

Le Chaudron ne se dissout pas

Sous le coup d'une procédure de dissolution du ministère de l'Intérieur, les groupes de supporters stéphanois ont répondu présent samedi. Green Angels et Magic Fans avaient donné rendez-vous au peuple stéphanois avant le match, au Parc François-Mitterrand. 4 300 personnes ont ainsi manifesté leur opposition à une dissolution, selon Ici Saint-Etienne Loire.

Les joueurs, qui ont pu profiter d'une ambiance exceptionnelle malgré le huis-clos partiel (fermeture du Kop Sud), ont eux aussi affiché leur soutien aux Green Angels et aux Magic Fans avec une banderole tendue face au Kop Nord : "Le Chaudron ne se dissout pas".

Les représentants des deux groupes de supporters sont désormais reçus aujourd'hui à Paris par la commission nationale de prévention des violences lors des manifestations sportives. Cette commission rendra un avis consultatif qui pourra, ou non, être suivi par le ministère.