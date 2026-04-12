L'ASSE s'est imposée face à Dunkerque hier soir au Stade Geoffroy-Guichard (2-1). Grâce à cette victoire, les Verts réalisent la belle opération du week-end en plaçant Le Mans à distance, avec 3 points d'avance désormais. En conférence de presse, Philippe Montanier s'est exprimé sur la rencontre et s'est montré satisfait de la performance de ses joueurs.

L'entraîneur de l'ASSE n'a pas manqué de souligner la qualité de la copie rendue par son groupe, au micro du site officiel du club : "C’est peut-être le meilleur match qu’on ait fait, contre une très belle équipe. On s’attendait à un match dur, mais on a quand même dominé les débats. Certes, à un but, on reste à la portée de nos adversaires. On a manqué un peu de justesse, mais le gardien adverse a aussi fait quelques arrêts. Il y a eu quelques maladresses, mais notre adversaire a su faire le boulot. On peut mieux faire, mais dans l’ensemble, les joueurs ont fait un gros match. C’était un match dur, mais très maitrisé."

"Tout un groupe qui est allé chercher cette victoire", souligne Montanier

"Des joueurs avaient été un peu touchés, c’est le cas d’Alpha (Kanté) après Nancy. Il fallait injecter un peu de sang neuf. Mais les joueurs avaient envie d'avancer, d’aller attaquer le ballon. On n’a malgré cela quasiment rien concédé, à part ce penalty. En tout cas, c’est sûr que les entrants devaient se tenir prêts et qu’ils ont amené beaucoup d’énergie. C’est pas une équipe, mais tout un groupe qui est allé chercher cette victoire. Les attitudes ont été exemplaires."

Le coach de l'ASSE s'est enfin exprimé sur l'opération réalisée au classement et l'ambiance de Geoffroy-Guichard : "Je ne suis pas sûr que ça nous aide. J’aime bien quand on est sous pression. Le prochain match va être compliqué, mais il faudra le gagner. On ne doit pas être trop dans le calcul, dans la spéculation. Il faut gagner les matchs, après, on verra. (...) À chaque fois, c’est un vrai spectacle dans les tribunes. C’est une vraie force pour nous, ce douzième homme n’est pas au sens figuré, mais au sens propre. Les joueurs sont transcendés devant ce public."

L'ASSE a désormais rendez-vous samedi prochain à Bastia, lanterne rouge de la Ligue 2. Un déplacement sur le papier abordable mais qui ne devra pas être pris à la légère. En attendant, un résultat positif de Rodez face à Troyes, lundi soir, pourrait permettre aux Stéphanois de rêver d'une rencontre décisive pour le titre. Les Verts recevront en effet l'ESTAC dans deux semaines, dans un Stade Geoffroy-Guichard qui s'annonce plein à craquer.