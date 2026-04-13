Troyes, leader de Ligue 2 avec 58 points, se déplace à Rodez ce lundi soir pour clôturer la 30e journée. En face, les Ruthénois sont tout simplement la meilleure équipe du championnat sur les 10 dernières journées. Un choc au sommet qui pourrait tout changer en haut du tableau.
C'est le match de la soirée. Le leader de Ligue 2 fait le déplacement chez la meilleure équipe du moment. Troyes, solide en tête avec 58 points, sait qu'un faux pas à Rodez pourrait relancer la course à la montée de façon spectaculaire. Saint-Étienne, dauphin avec 54 points, observe. Stéphane Dumont a pris la parole en conférence de presse avant ce déplacement décisif.
Rodez, la meilleure dynamique de Ligue 2
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 10 dernières journées, Rodez est tout simplement au-dessus de tout le monde. 22 points pris sur 30 possibles, aucune défaite sur cette période, un collectif en pleine confiance. Les Ruthénois ont transformé leur saison en quelques semaines et sont devenus l'équipe la plus dangereuse du moment en Ligue 2.
Recevoir Troyes dans cet état de forme, devant leur public du stade Paul-Lignon, c'est une opportunité unique. Stéphane Dumont connaît la difficulté du déplacement. Il l'a évoqué clairement en conférence de presse.
"Rodez est une très belle équipe. Rodez est une équipe verticale qui oblige à jouer très juste. Un gros match à livrer. On devra se servir du déplacement à Montpellier pour corriger et continuer à avancer en se concentraznt sur nous. On est à la J30. L'enssentiel est de conserver son ADN. Se créer des occasions tout en conservant notre équilibre."
Troyes ne peut pas se permettre de trébucher
À quatre points de Saint-Étienne et avec neuf journées restantes, l'ESTAC sait qu'un revers à Rodez relancerait totalement la course au titre et à la montée directe. Le groupe troyen reste sur une belle dynamique — 17 victoires, 7 nuls, 5 défaites — mais la pression du leader est réelle. Chaque point perdu se paie cash à ce stade de la saison.
Dumont a insisté sur la nécessité de rester concentré et ambitieux jusqu'au bout.
"On avait la volonté de faire une top saison. On valide les étapes. On est en haut depuis un moment pour autant. Mais on ne voit pas plus loins que le prochain match. Il faut continuer à avancer. Il n'y a que le match de Rodez qui compte. On avance comme ça depuis le début de la saison et ça fonctionne bien avec ce groupe. On retrouve l'intégralité de notre effectif.
Jouer après ? On a tout connu en terme de scénario. On doit juste perdurer. Il y a des équipes sur de belles dynamiques. On sait qu'on est pas tout seul. J'aimerais mais ce n'est pas le cas. On doit donc se concentrr sur nous-même. Il faut qu'on continue à avancer et être beaucoup plus pragmatique."
Ce lundi soir, le stade Paul-Lignon promet une atmosphère électrique. Un match qui pourrait bien redistribuer les cartes en haut du classement de Ligue 2.