"On avait la volonté de faire une top saison. On valide les étapes. On est en haut depuis un moment pour autant. Mais on ne voit pas plus loins que le prochain match. Il faut continuer à avancer. Il n'y a que le match de Rodez qui compte. On avance comme ça depuis le début de la saison et ça fonctionne bien avec ce groupe. On retrouve l'intégralité de notre effectif.

Jouer après ? On a tout connu en terme de scénario. On doit juste perdurer. Il y a des équipes sur de belles dynamiques. On sait qu'on est pas tout seul. J'aimerais mais ce n'est pas le cas. On doit donc se concentrr sur nous-même. Il faut qu'on continue à avancer et être beaucoup plus pragmatique."