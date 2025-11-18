La trêve internationale, la troisième de la saison, est finalement bien tombée. De nombreux joueurs ont pu rejoindre leur sélection, se reposer ou briller. D'autres ont poursuivi leur réathlétisation et pourraient rapidement postuler à un retour dans le groupe de l'ASSE.

Cardona et Ben Old ont marqué respectivement avec Malte et la Nouvelle-Zélande. L'occasion de prendre du rythme. Cardona a montré qu'il revenait fort. Percutant, il a retrouvé sa vitesse et son impact offensif. L'ASSE récupère un joueur qui semble apte et en pleine possession de ses moyens. Une vraie arme en L2.

Stassin et Davitashvili ont pu prendre du temps de jeu et s'aérer l'esprit loin du Forez. Alternant le bon et le moins bon, ils ont pu jouer en sélection.

Jaber et Annan ont, eux, très peu joué. L'occasion de retrouver leur sélection tout en récupérant. Le latéral gauche ne rentrera quand tout fin de semaine.

Des joueurs qui récupèrent bien

Récupérer et se préparer, c'est également ce qu’a pu faire Florian Tardieu. Très utilisé depuis le début de saison, Eirik Horneland l’a fait souffler en Coupe de France. Une pause qui tombait à pic pour l'ancien Troyen.

Maxime Bernauer, Joao Ferreira et Chico Lamba poursuivent quant à eux leur retour vers la compétition. Les deux premiers pourraient postuler pour une place dans le groupe de l'ASSE face à Nancy. Ils ont repris l'entrainement collectif ce mardi. Il faudra être plus patient pour le central portugais qui revient d'une opération.

Reste à savoir comment l’ischio de Joshua Duffus réagit. Le joueur n’était pas inquiet. Il a repris l'entrainement en individuel ce mardi en compagnie de Chico Lamba. Sera-t-il apte pour samedi ? Vraie question. Lucas Stassin commencera-t-il à Geoffroy-Guichard ?

La jeunesse pousse à l'ASSE

Enfin, la jeunesse va logiquement frapper à la porte après avoir qualifié l'ASSE en Coupe de France. On pense naturellement à Paul Eymard ou Djylian N'Guessan. Mais les places seront chères face à Nancy. À suivre ! Horneland aura des choix à faire. Et c’est très bien ainsi.