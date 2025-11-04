Privée de son jeune défenseur portugais Chico Lamba, l’AS Saint-Étienne connaît une période délicate sur le plan défensif.

Son retour à l’entraînement redonne un peu d’espoir, même si sa reprise complète est encore lointaine.

Une défense aux abois en l’absence de Lamba

Depuis plusieurs semaines, l’ASSE enchaîne les prestations défensives inquiétantes. Trois buts encaissés face à Guingamp, quatre contre Annecy et deux au Red Star : le constat est alarmant. L'absence de Chico Lamba n'y est sans doute pas étrangère. Le jeune défenseur central, opéré des adducteurs, poursuit sa phase de rééducation. Comme confirmé par Horneland en conférence de presse, il est de retour à l'entraînement collectif, mais encore loin d’être apte à la compétition. Sa présence dans le groupe ne masque pas une réalité : son retour en match officiel ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines.

Chico Lamba de retour, mais encore loin d’être prêt

Ce matin, un groupe élargi a participé à la séance d'entraînement. Chico Lamba, poursuit son programme de remise en forme spécifique. Le jeune défenseur doit encore renforcer sa condition physique avant de prétendre à une place dans le onze de départ. Pour l'heure, Bernauer et Nadé vont continuer à former la charnière centrale, en espérant offrir plus de garanties qu’au stade Bauer samedi dernier. Le staff espère un retour de Lamba d'ici la fin de l'année, mais aucun calendrier précis n’a été communiqué.

Boakye s’entraîne à part, Horneland reste positif

Autre point notable de la séance du jour : la présence d’Augustin Boakye. Absent lors de la défaite face au Red Star, l’ailier ghanéen était bien là ce matin, mais s’est contenté d’un entraînement individuel. Une gestion prudente pour éviter toute rechute, le joueur ayant déjà été freiné plusieurs fois par des pépins musculaires. De bonnes nouvelles pour Eirik Horneland qui en a bien besoin.

Source : AS Saint-Étienne, conférence de presse d’Eirik Horneland