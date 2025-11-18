Sérieuse à Dijon face à Quetigny (1-3), l'ASSE s'est qualifiée pour le huitième tour de la Coupe de France. Après un club de R2, les Verts défieront une formation de Régional 3. L'adversaire le plus bas du club au 21e siècle.

Le week-end des 29 et 30 novembre sera historique pour l'ASSE. Samedi 15 novembre, les Verts ont fait le travail pour leur entrée en lice en Coupe de France. Au 7e tour, soit les 128es de finale, les Stéphanois se déplaçaient à Dijon pour affronter les amateurs de Quetigny, formation de Régional 2. Face à un club de septième niveau, l'équipe d'Eirik Horneland a pris le match par le bon bout malgré l'absence de plusieurs cadres parties en sélections nationales.

L'ASSE portée par sa jeunesse

Un contexte que les jeunes pousses stéphanoises n'ont pas appréhendé, Paul Eymard (17 ans) ouvrant le score après 11 minutes de jeu sur un service d'Aïmen Moueffek. Mais la suite de la première période a été plus difficile, la faute, notamment, à l'apparition d'un brouillard épais qui a rendu difficile le suivi de la rencontre. Quetigny a égalisé sur penalty (29') avant que la partie ne soit stoppée pendant une heure à la mi-temps. Alors qu'on pensait le match reporté, la rencontre a finalement repris et les Verts ont fait le boulot. Djylian N'Guessan (48') est devenu le 4e plus jeune buteur de l'histoire de l'ASSE (17 ans 02 mois 16 jours) avant que Kévin Pedro (19 ans) ne mette un terme au suspense de la tête (67').

Un succès 1-3 et une qualification pour le huitième tour, où les Verts s'apprêtent à vivre un moment historique. En effet, après Quetigny, club de R2, c'est l'US Écotay-Moingt qui va se présenter sur la route de l'ASSE. Un club de Régional 3, le 8e échelon du football français, qui plus est qui vient de monter de D1, le premier niveau départemental. Une galaxie d'écart et une première au 21e siècle face à un club aussi "petit" pour les Stéphanois.

Une R3 face aux Verts, du jamais vu depuis 28 ans

Le dernier match de l'ASSE face à une équipe de R3, qui se nommait à l'époque PHR (Promotion d'Honneur Régionale), c'était face à l'EFC Saint-Amant Tallende, le samedi 29 novembre 1997 au Stade Gabriel Montpied de Clermont-Ferrand. Devant 4 500 personnes à l'époque, les Verts de Pierre Repellini, déjà en Ligue 2, avaient fait le job en s'imposant 0-11 ! Didier Thimothée (5'), Claude Fichaux (15', 75'), Sylvain Flauto (28', 49', 57', 81'), Lionel Potillon (33'), Pape Sarr (45') et Johann Duveau (78', 79') étaient les buteurs du soir pour des Stéphanois qui menaient déjà 0-5 à la pause.

Un scénario que serait bien inspirée de suivre l'ASSE vers 2025-2026 si elle veut s'éviter une élimination retentissante et historique. D'autant plus que ce 8e tour de la Coupe de France pourrait se jouer à Geoffroy-Guichard. Plus que jamais, la route vers les 32es de finale et l'entrée en lice des Ligue 1 est dégagée pour Eirik Horneland et ses hommes.