L’ASSE débutera son année 2026 du côté du Mans, avant de retrouver son Chaudron, 2 semaines plus tard face à Clermont. La première réception en Ligue 2 de l’année 2026 à Geoffroy Guichard vient d’être programmée.

En septembre dernier, l’AS Saint-Etienne a su renverser la rencontre du côté du Stade Gabriel-Montpied. Menés 1-0 en fin de premier acte après une entame décevante, l'ASSE a rapidement égalisé en seconde période grâce à Augustine Boakye. Servi par Lucas Stassin, le ghanéen a remis son équipe sur les bons rails avant que le belge n’inscrive son premier but de la saison et offre le succès aux Verts.

Clermont maudit face à l’ASSE

Sur les 15 dernières années, l’ASSE n’a reçu le Clermont foot qu'à 2 reprises dont 1 en Coupe de France. Il faut remonter à la saison 2010-2011 pour retrouver cette affiche des 32ᵉ de finale, remportée 2-0 par le CF63.

En championnat, lors de la saison 2021-2022, les Verts étaient alors bons derniers de Ligue 1 et n’avaient pas gagné la moindre rencontre après 11 journées. Les Auvergnats vivaient leur première saison dans l’élite de leur histoire. Le CF63 menait 2-0 et semblait être à l’abri. C’est alors que les hommes de Claude Puel se sont réveillés après la réduction du score de Nordin. Dans le temps additionnel, Krasso puis Sow marquent sur corner à seulement quelques secondes d’intervalle et permettent a l'ASSE de renverser la situation.

Les Stéphanois ont également su se montrer renversants lors de leurs 2 derniers voyages en Auvergne. Menés 1-0 au retour, il y a 3 ans, les Verts avaient remporté le match sur le score de 2-1. Cette saison, l’ASSE a réédité cette performance en s’imposant 2-1 à Gabriel Montpied.

La réception de Clermont est programmée

L’ASSE affrontera Clermont dans un choc régional pour sa première rencontre à domicile de la phase retour. Les Verts recevront les Auvergnats le samedi 17 janvier à 20h55 pour le compte de la 19ᵉ journée de Ligue 2. Une affiche à l'horaire inédit qui sera, comme à l’accoutumée, diffusée sur Bein Sports.

Programmation complète de la 19ᵉ journée de Ligue 2

Vendredi 16 janvier 2026 à 20h00 : le Multiplex sur beIN SPORTS 1 et les matchs en intégralité sur beIN SPORTS MAX 4 à 8

Rodez Aveyron Football – Le Mans FC

Stade Lavallois MFC – SC Bastia

USL Dunkerque – Pau FC

US Boulogne CO – Montpellier Hérault SC

FC Annecy – Amiens SC

Samedi 17 janvier 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 1

ESTAC Troyes – Stade de Reims

Samedi 17 janvier 2026 à 14h00 sur beIN SPORTS 2

Grenoble Foot 38 – Red Star FC

Samedi 17 janvier 2026 à 20h55 sur beIN SPORTS 1

AS Saint-Étienne – Clermont Foot 63

Lundi 19 janvier 2026 à 20h45 sur beIN SPORTS 1

AS Nancy-Lorraine – EA Guingamp