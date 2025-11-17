Sorti sur blessure face à Troyes, Irvin Cardona a vite dissipé les inquiétudes. L’attaquant stéphanois a repris l’entraînement avec la sélection maltaise, à Rome, avant une rencontre symbolique avec le pape François.

Touché à la cheville samedi soir et remplacé en fin de match, Cardona semblait incertain pour le rassemblement international. Finalement, plus de peur que de mal pour le buteur des Verts, aperçu en pleine forme lors de la séance d’entraînement de Malte dans la capitale italienne. Après ce passage remarqué au Vatican, la sélection maltaise s’est envolée pour Helsinki, où elle a affronté la Finlande vendredi. L'attaquant des Verts a réalisé un joli coup avec sa sélection nationale. Titulaire au coup d'envoi, Ivin a joué 88 minutes lors de cette victoire 1-0 contre la Finlande. Face à la Pologne seconde du groupe derrière les Pays-Bas, Malte voulait de nouveau réaliser une belle partie.

Cardona, en feu contre la Pologne

Pour cette rencontre, Irvin Cardona débute de nouveau dans le 11 de départ. Opposé à Malte, la Pologne de Robert Lewandowski. A la demi-heure de jeu, le buteur polonais va d'ailleurs faire trembler les filets maltais. Irvin Cardona et ses coéquipiers ne lâchent pas. Quatre minutes plus tard, les efforts sont récompensés ! C'est l'attaquant stéphanois qui va, à son tour, marqué 1-1. Le tout après un joli mouvement collectif. Tel un renard des surfaces, Cardona reprend le ballon donné par l'un de ses coéquipiers. C'est sur ce score que les deux équipes rentrent aux vestiaires.

Durant le second acte, Cardona et ses coéquipiers ne lâchent rien. Un second succès consécutif, d'autant plus face à la Pologne, serait historique. Sur le côté droit, Cardona tente de faire des différences offensivement, tout en multipliant les replis défensifs. Mais, peu avant l'heure de jeu, la frappe de Lewandowski contré va être repris par Wszolek qui inscrit le second but, polonais, 2-1. Malte répond immédiatement, Cardona est accroché dans la surface de réparation... mais, l'arbitre ne bronche pas. Quelques instants plus tard, la Pologne inscrit un troisième but... Finalement, après vérification avec le VAR durant de longues minutes, le pénalty est bien sifflé et le troisième but de la Pologne annulé. Le Rémois Teddy Teuma s'en charge et Malte revient une seconde fois, 2-2. A la 77ème place, auteur d'un joli match, Irvin cède sa place. En fin de match, Zelinski inscrit le 3ème but polonais, 3-2.

Malgré la défaite de son équipe, le stéphanois va pouvoir rentrer avec le plein de confiance.