Porto ou Braga ? La presse belge avait annoncé les Dragons sur Stassin. A Bola recadre : c'est bien le SC Braga qui suit sérieusement l'attaquant de l'ASSE. L'agent du joueur s'est rendu au Portugal ces derniers jours. Le départ de Lucas Stassin se précise, et Saint-Étienne va devoir faire sans son numéro 9.

Le dossier s'accélère depuis le Portugal. Selon le journal A Bola, référence du football lusitanien, le SC Braga a le joueur dans son viseur et pourrait formuler une offre dans les prochains jours. L'entraîneur Carlos Vicens aurait validé le profil : les caractéristiques de Stassin correspondent au style de jeu et au profil d'attaquant qu'il privilégie.

Porto, lui, cherche bien un avant-centre supplémentaire, mais Stassin n'est pas sa cible prioritaire selon la même source. La piste belge qui envoyait l'attaquant chez les Dragons était donc inexacte, ou du moins prématurée.

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Braga voit une opportunité dans la relégation stéphanoise

Stassin est évalué à 15 millions d'euros selon Transfermarkt. Une somme que Braga juge excessive. Mais la présence de l'ASSE en Ligue 2 peut changer la donne. Saint-Étienne est moins en position de force pour négocier que la saison dernière. Le joueur lui-même ambitionne clairement d'évoluer à un niveau supérieur. La porte est ouverte. Braga compte s'y engouffrer avec une offre inférieure à la valeur affichée.

23 buts et 11 passes décisives en 64 matchs sur deux saisons pour l'ASSE : le bilan parle pour lui. À 21 ans, formé à Anderlecht, révélé à Westerlo, Stassin a une trajectoire ascendante que les clubs portugais ont bien identifiée.

Ce que le départ de Stassin signifie pour l'ASSE

Ian Cathro débarque à Saint-Étienne avec un projet offensif construit autour du pressing et de la profondeur. Stassin cochait plusieurs cases de ce système. Son départ est programmé, Cathro et la direction devront rapidement se repositionner sur le marché des attaquants.

L'argent récupéré sur ce transfert sera déterminant pour la suite du mercato stéphanois. Si Braga parvient à conclure en dessous des 15 millions affichés, les Verts devront compenser la différence par un recrutement malin. Le nom d'Elias Filet circule. La gestion de ce dossier dira beaucoup sur les ambitions réelles de KSV pour cette saison de Ligue 2.

Source : A Bola (Portugal)