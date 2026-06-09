Le logo Desjoyaux sur le short des Verts, c'est une histoire qui dure depuis des années et qui dit beaucoup sur ce que l'ASSE représente pour le tissu économique du Forez. Jean-Louis Desjoyaux, PDG des Piscines Desjoyaux implantées à La Fouillouse, revient sur un partenariat ancré dans la durée, la passion et l'identité locale.

«Quand un joueur de l'ASSE subit une faute et tombe, on voit notre marque», sourit le dirigeant. L'image résume à elle seule la logique du deal : visibilité maximale, proximité territoriale, fidélité assumée. Le logo Desjoyaux orne le short des Verts depuis des lustres, et Jean-Louis Desjoyaux entend bien poursuivre cette collaboration le plus longtemps possible.

Un partenariat né sous Romeyer, pérennisé sous KSV

L'origine du partenariat remonte à l'ère Romeyer. «À l'époque, le président voulait privilégier les sponsors locaux et c'est encore le cas de la direction actuelle», explique le PDG. Pour Desjoyaux, l'opération répond à une double logique : notoriété commerciale et soutien sincère à un club du territoire. L'entreprise dispose d'une loge de 25 places à Geoffroy-Guichard. Et dans le bureau du patron trône une photo de lui, jeune, aux côtés de Rachid Mekhloufi et Jean Snella.

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La Ligue 2 ne change pas l'équation pour Desjoyaux

La relégation de l'ASSE ne remet pas le partenariat en cause. Desjoyaux est clair là-dessus : «Si on me dit qu'on arrête, je serais déçu, mais je rebondirai ailleurs. Peut-être dans le rugby.» Sous-entendu : il n'a pas l'intention d'arrêter. La descente d'échelon ne bouleverse pas une relation construite sur autre chose que les résultats sportifs.

Il donne néanmoins un aperçu des réalités financières du marché des sponsors short : «Dans un club comme l'Olympique de Marseille, le montant est trois à quatre fois supérieur.» Sans chiffres précis, il situe le partenariat stéphanois dans «le domaine du raisonnable». La Ligue 2 n'a pas le même tarif que la Ligue 1. L'ASSE n'applique pas les mêmes tarifs que l'OM.

Un engagement qui dépasse l'ASSE

Le soutien de Desjoyaux au football local ne s'arrête pas à Geoffroy-Guichard. L'entreprise sponsorise aussi Andrézieux, dont Jean-Louis Desjoyaux est actionnaire, le club de Côte Chaude à Saint-Étienne, et le Tournoi international de Saint-Joseph. Il est également président de L'Étrat La Tour sportif depuis 33 ans, son club de cœur, que son fils continuera de soutenir quand il prendra la tête de l'entreprise.

Source : Le Progrès (Julien Gardon)