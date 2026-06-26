Dans quelques jours, Sohaib Naïr sera stéphanois. Mais avant d'en arriver là, il y a une histoire qui mérite d'être connue. Celle d'un défenseur central qui a failli tout perdre avant même d'avoir vraiment commencé, fracassé par les blessures à Toulouse, sauvé par un coup de fil passé le 30 juin au fond des vacances.

Il y a un an, Naïr se confiait longuement sur les années noires qui ont failli ruiner sa carrière. L'interview chez Onze Mondial résonne différemment aujourd'hui, à l'heure où l'ASSE s'apprête à débourser près de 2 millions d'euros pour le récupérer.

Naïr : "J'avais l'étiquette du joueur fragile et pas fiable"

Au TFC, Naïr c'est deux lésions au bas du dos, cinq mois d'absence la première fois, six la deuxième. Puis une fracture du métatarse la dernière saison. "J'ai subi énormément de blessures à Toulouse, je n'ai jamais bouclé une seule saison sans pépin", racontait-il. "Quand je jouais, j'étais bon, quand je montais avec les pros, je me mettais au niveau. Mais j'étais catégorisé comme un joueur pas fiable, donc c'était mort."

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Le TFC l'a lâché. Le pied fracturé, incapable de passer des tests, il se retrouve à 20 ans sans club et sans perspective claire.

ASSE : Accord trouvé pour Sohaib Naïr attendu à Saint-Etienne

Le coup de fil qui a tout changé

Ce qui suit ressemble à un récit sympathique. "On était le 30 juin et la reprise était programmée au 4 juillet. Jean-Baptiste Le Bescond était le coach de la N2 et il a dit qu'il me voulait même sans effectuer de test." Guingamp N2, pas exactement le projet de carrière rêvé. Naïr hésite. "Au début, je ne voulais pas y aller. J'estimais que financièrement, il fallait que je me stabilise dans ma vie, que ce n'était pas forcément un bon choix d'aller là-bas."

Son agent et son entourage insistent. Pas pour signer pro derrière, juste pour tenir une saison entière sans se blesser. Naïr cède. Et ils avaient vu juste.

De la N2 à la Ligue 2 titulaire à Guingamp, le chemin a été rapide une fois les pépins physiques derrière lui. 18 matchs en Ligue 2 puis une nouvelle fracture avant de parfaitement revenir ces derniers mois dans un rôle de titulaire indiscutable dans la défense bretonne.

Un joueur qui se connaît

Sohaib Naïr est lucide. Pas d'esbroufe. "Aujourd'hui, je dirais que je suis un footballeur plutôt complet, je n'ai pas vraiment de point faible. Il faut tout de même que je fasse gaffe à ma condition physique. C'est vraiment ça le plus gros point à améliorer."

Les données confirment cette lecture : exceptionnel dans l'anticipation et la relance, plus fragile dans l'intensité physique et les duels au sol. Un joueur qui joue avec la tête autant qu'avec les jambes, et qui le sait.

Saint-Étienne recrute un défenseur qui a traversé le feu et en est sorti debout. À 24 ans, Sohaib Naïr a construit quelque chose de solide sur des fondations qui auraient pu s'effondrer. Il devrait débarquer avec la faim de réussir mais devra faire attention pour performer sur la durée