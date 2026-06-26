Ayman Aiki continue de chercher la trajectoire qui lui permettra de confirmer les immenses espoirs placés en lui depuis ses débuts fracassants en juillet 2022 contre Dijon avec un but. Considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération à l'ASSE, l'international français chez les jeunes peine encore à s'imposer durablement dans le monde professionnel. Une nouvelle étape s'ouvre désormais dans la carrière du joueur de 21 ans.

Pendant plusieurs années, Ayman Aiki incarnait l'avenir de la formation stéphanoise. Arrivé de Joinville, l'ailier a rapidement franchi les étapes au centre de formation avant de découvrir l'équipe première très jeune. Son parcours chez les Bleuets, avec 35 sélections, confirmait un potentiel intéressant. Pourtant, malgré près de 40 rencontres disputées chez les professionnels entre la Ligue 1, la Ligue 2 et la Coupe de France, le décollage attendu se fait toujours attendre.

Un potentiel qui demande à s'exprimer hors de l'ASSE

Après son départ de l'ASSE, Ayman Aiki espérait retrouver un environnement favorable à sa progression. Son passage en Corse devait lui offrir davantage de temps de jeu et lui permettre d'enchaîner les performances.

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La réalité a été bien différente. Le jeune joueur a principalement évolué avec l'équipe réserve au cours de la saison écoulée. Une situation qui n'a pas favorisé son développement ni sa progression.

Un nouveau chapitre à écrire

La relégation de l'équipe fanion en Ligue 3 a rebattu les cartes. Dans ce contexte, le Sporting de Bastia et Ayman Aiki ont décidé, d'un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration.

Libre de tout contrat, le joueur formé dans le Forez est désormais à la recherche d'un nouveau challenge pour la saison 2026-2027 et il dispose de touches sérieuses qui pourraient rapidement aboutir. À seulement 21 ans, son vécu en professionnel et son parcours en équipes de France de jeunes constituent toujours des atouts. Reste désormais à trouver le projet qui lui permettra enfin de lancer une carrière que beaucoup imaginaient décoller bien plus tôt.