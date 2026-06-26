Zuriko Davitashvili va partir. Le meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée, élu par ses pairs, a exprimé sa volonté de rejoindre un club plus ambitieux. L'ASSE perd son atout offensif numéro un, celui autour duquel le jeu stéphanois s'est organisé pendant deux saisons. Trouver un remplaçant à ce niveau, avec des contraintes telle de que jouer en L2 et une politique de jeunes joueurs affichée, c'est le vrai défi de l'été pour la cellule de recrutement. Quatre pistes potentiellement accessibles.

Le contexte d'abord. Davitashvili en Ligue 2, un ailier gauche hors catégorie. Les données le confirment sans ambiguïté : buts à 96, buts-xG à 97, passes réceptionnées à 87, courses progressives à 81. Seuls 3 à 4% des ailiers de Ligue 2 faisaient mieux que lui sur les critères de finition. Quand un joueur de ce calibre part, on ne le remplace pas à l'identique. On cherche le profil le plus proche, accessible financièrement, et idéalement jeune. Voici quatre noms.

Yoann Cathline (Utrecht, Eredivisie) : la révélation néerlandaise à rappatrier pour l'ASSE

Yoann Cathline, 23 ans, Français, droitier, 176 cm. Il a quitté l'EAG il y a 3 ans et s'éclate en Hollande. Il sort d'une saison pleine à Utrecht en Eredivisie avec 2 210 minutes jouées. Valorisation : 7,5 millions d'euros, contrat jusqu'en juin 2029. Ce n'est pas le profil le moins cher de la liste, mais c'est peut-être le plus excitant sur le plan des données.

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La projection Data'Scout à Saint-Étienne est sans équivoque : au-dessus du niveau de l'effectif actuel, le meilleur des quatre candidats analysés. Le modèle le classe même devant Davitashvili dans l'effectif stéphanois projeté. Sur le radar comparatif face au Géorgien, Cathline surclasse Davi sur les dribbles réussis (97 vs 32), les duels offensifs gagnés (96 vs 31), les fautes subies (67 vs 28) et les centres réussis (70 vs 30). Davitashvili reprend l'avantage sur les buts (96 vs 32), les buts-xG (97 vs 18) et les passes réceptionnées (87 vs 30).

Traduction concrète : Cathline est un ailier de percussion et de un-contre-un, Davitashvili était un ailier de finition et de réception. Deux façons différentes d'être dangereux. À 7,5 M€ sous contrat jusqu'en 2029, Utrecht ne le laissera pas partir pour rien. C'est la piste la plus ambitieuse financièrement de ce groupe, mais aussi celle qui projette le mieux en Ligue 2. Voire plus haut...

Lamine Cissé (Stoke City, Championship) : la piste à relancer

Le dossier le plus intrigant de la liste. Lamine Cissé, 22 ans, ex-Bastia, acheté par Stoke City pour 2,5 millions d'euros l'été dernier. Contrat jusqu'en 2029. Sa saison en Championship a été difficile, mais son passage à Bastia en Ligue 2 la saison 2024-2025 racontait une autre histoire : 9 buts, et des données qui cassent tout.

Les centiles Data'Scout de Cissé sur cette saison bastiaïse sont éloquents. Un repère utile : un centile de X indique que le joueur se classe dans le top X% des ailiers à son poste, calculé sur 90 minutes de jeu. Tirs cadrés à 94, dribbles réussis à 92, duels offensifs gagnés à 99, courses progressives à 90, duels aériens gagnés à 86. Sur le radar face à Davitashvili, il surclasse le Géorgien sur quasiment tous les critères de percussion et d'activité. Buts à 67 vs 90, buts-xG à 30 vs 97 : Cissé marque moins que Davi, mais il crée beaucoup plus en termes de dribbles et de duels.

Le profil physique est également très bon : distance à haute intensité à 82, courses à haute intensité à 78, distance en sprint à 82, nombre de sprints à 85. Un ailier qui court vite et souvent.

Stoke l'a acheté pour le développer en Championship. La transition n'a pas été immédiate. Un retour en Ligue 2 aurait du sens. C'est personnellement la piste qui semble la plus cohérente du lot : un joueur qui a prouvé en L2, qui a du potentiel, et dont le profil colle parfaitement avec ce que Davitashvili apportait dans les grandes largeurs.

Rafiki Saïd (Standard de Liège) : la référence qui a un prix pour l'ASSE

Si l'ASSE veut la piste la plus solide en termes de références, c'est Rafiki Saïd. 26 ans, Franco-Comorien, 178 cm, droitier. Standard de Liège, contrat jusqu'en juin 2028, valorisation à 5 millions d'euros. Le parcours est béton : deux saisons pleines à Troyes en Ligue 2 avec 9 buts à chaque fois, puis une confirmation en Jupiler Pro League avec le Standard cette saison : 8 buts en 37 matchs.

La projection Data'Scout à Saint-Étienne lui donne un indice de 72, le meilleur de ce groupe après Cathline, et le classe au-dessus de Davitashvili dans l'effectif stéphanois projeté. Le modèle identifie un profil proche de Zuriko, avec une capacité à jouer ailier de profondeur en plus. Style très différent de Standard et adaptation tactique nécessaire, prévient le modèle, mais les atouts physiques sont dans la norme.

Sur le radar comparatif face à Davitashvili, Saïd ne décroche que sur les buts (données de saison différentes) et tient le cap sur les métriques de création. Le frein, c'est le prix. 5 millions d'euros pour un joueur de 26 ans sous contrat jusqu'en 2028 au Standard, ce n'est pas un deal en fin de contrat. L'ASSE devra décider si elle veut investir à ce niveau sur un profil confirmé. Problème : Saïd peut déjà prétendre à la Ligue 1. A l'ASSE de mettre les moyens.

Pape Mboup (Brest, Ligue 1) : le pari à relancer

Pape Mboup, la saison 2024-2025 à Pau en Ligue 2 : 9 buts. Un bilan qui parle. Le problème, c'est que sa saison 2025-2026 en Ligue 1 avec Brest n'a pas été à la hauteur de ces espoirs. Brest doit vendre cet été pour renflouer les caisses, et Mboup fait partie des joueurs susceptibles de partir.

Ce que disent les données Data'Scout de sa saison à Pau en 2024-2025, pour comprendre ce qu'il est vraiment : la pizza physique est bluffante. Accélérations brusques à 87, courses à haute intensité à 80, distance à haute intensité à 72, vitesse max à 80, nombre de sprints à 74. C'est un ailier de couloir, explosif, qui court dans les espaces et provoque par la vitesse. Sur le plan technique face à Davitashvili, il tient correct sur les dribbles réussis (50 vs 32) et les duels offensifs gagnés (53 vs 31), mais décroche sur la finition : buts-xG à 5, passes vers la surface à 16, passes décisives attendues à 20. Son problème en L1 a été la conversion.

Un point à ne pas négliger : Mboup est passé par la réserve de l'OL. Dans le contexte supporter stéphanois, ça mérite d'être assumé. Sportivement, si Brest l'affiche à un prix raisonnable, c'est un profil intéressant pour une Ligue 2 où son physique ferait des dégâts.

ASSE : Quel remplaçant pour Davitashvili ?

Quatre profils, quatre réponses différentes à la même question. Cathline est le plus excitant sur le plan des projections mais aussi probablement le plus cher. Mboup est le plus accessible si Brest vend, le plus risqué aussi après une L1 décevante. Cissé est le pari le plus intelligent : un joueur qui a prouvé en L2, à relancer après un Championship difficile, potentiellement accessible via un prêt ou un rachat partiel. Saïd est la valeur la plus sûre du lot, mais onéreuse et dur à boucler.

L'ASSE veut des jeunes, veut garder la cohérence de la grille salariale, et veut un ailier capable de peser en Ligue 2 voire en Ligue 1 à terme. Ces quatre noms répondent à des degrés divers à ces critères. La direction sportive et Ian Cathro ont leur liste. Voici 4 noms que nous suggérons car ils font sens sur le papier. A noter que nous sommes volontairement resté sur des joueurs qui connaissent la Ligue 2. Comme les derniers renforts laissent présager : Le Cardinal, Kanté, demain Naïr... A suivre !

Via DataScout