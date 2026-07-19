Après un premier test face au FC Biel-Bienne (2-2), les supporters de l'ASSE ont pu assister au second match de préparation contre le Servette FC (0-1). Au-delà des premiers enseignements tactiques, le Peuple Vert attendait de voir à l'œuvre ses recrues estivales notamment. Mais qui sont les Tops/Flops de la rédaction ?
Officialisés juste avant la première rencontre, Mamour Ndiaye et Thierno Ballo étaient alors trop justes pour fouler la pelouse de l'Envol Stadium. De son côté, le polyvalent Aron Csongvai, fraîchement débarqué ce mercredi 15 juillet, n'a eu que quelques jours pour prendre ses marques avec l'ASSE.
Frustrés de ne pas avoir pu les voir à l'œuvre le week-end dernier, les supporters stéphanois espéraient que le staff leur offrirait leurs premières minutes face aux Genevois. Cette confrontation face au Servette FC s'annonçait ainsi comme le moment idéal pour découvrir le potentiel des recrues et ainsi jauger leur intégration dans le collectif.
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Jacob Breum Déjà intéressant face au FC Biel-Bienne, Jacob Breum a confirmé les bonnes impressions laissées lors de cette deuxième sortie estivale. Disponible entre les lignes, juste dans ses déplacements et impliqué dans le pressing, le Danois a été à l'origine des rares situations stéphanoises en première période. Il a notamment obtenu un coup franc dangereux après un ballon récupéré haut. Sans être décisif, il s'est montré le joueur offensif le plus inspiré de l'ASSE avant sa sortie. À noter qu'il a semblé s'éteindre, en même temps que l'équipe, après la première demi-heure de jeu.
Les débuts encourageants de Thierno Ballo Entré à l'heure de jeu, Thierno Ballo a disputé ses premières minutes sous le maillot vert. L'ailier autrichien a tenté d'apporter de la vitesse et de la percussion dans un secteur offensif qui en manquait. Il est à l'origine de l'une des meilleures situations stéphanoises en fin de rencontre avec un centre précis pour Miladinovic. Une entrée intéressante qui demande confirmation, mais qui a apporté un peu de fraîcheur à une équipe en difficulté.
Les flops de Servette - ASSE
João Ferreira (déjà) en difficulté Le latéral portugais a vécu une soirée compliquée à Genève. C'est sa passe vers Maxime Bernauer qui est interceptée à la 32e minute, offrant à Naressi l'opportunité de servir Stevanovic pour l'ouverture du score. Au-delà de cette erreur, João Ferreira a parfois manqué de précision dans ses relances face au pressing du Servette. Une prestation délicate face à un adversaire qui n'a laissé que très peu d'espaces.
Baallal n'a pas saisi sa chance Le jeune Baallal n'a pas réussi à peser sur la rencontre. Peu trouvé offensivement, il a également connu plusieurs approximations techniques, dont une relance mal maîtrisée qui a obligé Larsonneur à intervenir juste avant la pause. Remplacé à la mi-temps, il n'a pas marqué de points dans la concurrence.
Une attaque trop peu dangereuse Comme face au FC Biel-Bienne, l'ASSE a affiché de bonnes intentions dans le jeu. En revanche, les occasions franches se sont faites très rares. Hormis quelques centres et un pressing intéressant en début de match, les Verts ont rarement mis la défense genevoise en difficulté. Face à un adversaire plus relevé, le manque de présence dans la surface et d'efficacité offensive est apparu comme l'un des principaux enseignements de cette rencontre.