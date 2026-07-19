Jacob Breum

Déjà intéressant face au FC Biel-Bienne, Jacob Breum a confirmé les bonnes impressions laissées lors de cette deuxième sortie estivale. Disponible entre les lignes, juste dans ses déplacements et impliqué dans le pressing, le Danois a été à l'origine des rares situations stéphanoises en première période. Il a notamment obtenu un coup franc dangereux après un ballon récupéré haut. Sans être décisif, il s'est montré le joueur offensif le plus inspiré de l'ASSE avant sa sortie. À noter qu'il a semblé s'éteindre, en même temps que l'équipe, après la première demi-heure de jeu.

Les débuts encourageants de Thierno Ballo

Entré à l'heure de jeu, Thierno Ballo a disputé ses premières minutes sous le maillot vert. L'ailier autrichien a tenté d'apporter de la vitesse et de la percussion dans un secteur offensif qui en manquait. Il est à l'origine de l'une des meilleures situations stéphanoises en fin de rencontre avec un centre précis pour Miladinovic. Une entrée intéressante qui demande confirmation, mais qui a apporté un peu de fraîcheur à une équipe en difficulté.

Les flops de Servette - ASSE

João Ferreira (déjà) en difficulté

Le latéral portugais a vécu une soirée compliquée à Genève. C'est sa passe vers Maxime Bernauer qui est interceptée à la 32e minute, offrant à Naressi l'opportunité de servir Stevanovic pour l'ouverture du score. Au-delà de cette erreur, João Ferreira a parfois manqué de précision dans ses relances face au pressing du Servette. Une prestation délicate face à un adversaire qui n'a laissé que très peu d'espaces.

Baallal n'a pas saisi sa chance

Le jeune Baallal n'a pas réussi à peser sur la rencontre. Peu trouvé offensivement, il a également connu plusieurs approximations techniques, dont une relance mal maîtrisée qui a obligé Larsonneur à intervenir juste avant la pause. Remplacé à la mi-temps, il n'a pas marqué de points dans la concurrence.

Une attaque trop peu dangereuse

Comme face au FC Biel-Bienne, l'ASSE a affiché de bonnes intentions dans le jeu. En revanche, les occasions franches se sont faites très rares. Hormis quelques centres et un pressing intéressant en début de match, les Verts ont rarement mis la défense genevoise en difficulté. Face à un adversaire plus relevé, le manque de présence dans la surface et d'efficacité offensive est apparu comme l'un des principaux enseignements de cette rencontre.