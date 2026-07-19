L'ASSE poursuit sa préparation estivale entamée le 1er juillet. Les Verts affrontaient hier le Servette Genève pour leur deuxième match amical. Une rencontre qui s'est soldée par une défaite sur le plus petit des écarts (1-0). Malgré le résultat, il est possible de tirer des enseignements en s'attardant sur les choix de joueurs de Ian Cathro.

Après le match, le coach écossais s'est exprimé au micro du site officiel du club : "On n’a peut-être pas joué aussi vertical qu’on l’a fait sur le premier match, je suis d’accord avec ce constat. Ce qui est important pour nous, c’est qu’on découvre des problèmes pour apprendre à trouver la solution. Il y a la donnée physique mais aussi tactique. C’est une question de relation entre les joueurs. Il y a un processus de construction qui demande du temps. Par exemple, on ne peut pas espérer qu’Aron (Csongvai) ait déjà trouvé ses marques, alors qu'il est arrivé il y a deux jours et n'a fait qu'une vraie séance avec le groupe."

Pour affronter les Suisses, Ian Cathro a tranché dans le vif sur certains postes.

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Adam Baallal préféré à Irvin Cardona à droite

L'ASSE va cette saison évoluer en 4-2-2-2. Le milieu de terrain sera composé d'un double pivot et de deux milieux offensifs excentrés, qui occuperont souvent le demi espace lors des phases de possession. Jakob Breum et Augustine Boakye semblent être les deux joueurs les plus adaptés pour évoluer à ce poste de milieu offensif excentré. Sauf que l'international ghanéen est toujours en vacances après avoir été du voyage aux Etats-Unis pour la Coupe du monde. La place est donc pour le moment vacante à droite.

Si Irvin Cardona avait été aligné d'entrée lors du premier match amical contre Biel-Bienne (2-2), cela n'a pas été le cas face au Servette hier. Ian Cathro a préféré faire confiance au milieu de terrain de la réserve Adam Ballal. Le marocain n'a pas vraiment convaincu et a été remplacé à la mi-temps. Ce choix constitue tout de même un signal fort envoyé à Irvin Cardona, dont le profil ne semble pas vraiment correspondre aux exigences du poste. On imagine davantage l'ancien brestois s'épanouir dans la doublette d'attaquants qu'un cran plus bas...

Entré en fin de match dans ce rôle de milieu offensif droit, le jeune Noah Moulin a lui été intéressant. Le poste correspond à son profil et il pourrait donc être revu mercredi à Glasgow.

Ebenezer Annan non désiré à l'ASSE

L'autre enseignement se situe au niveau du poste de latéral gauche. Ebenezer Annan n'est rentré que lors de la dernière vague de changements malgré l'absence de latéral gauche de métier, Ben Old étant tout juste de retour à l'entraînement. En effet, c'est Kévin Pedro qui a occupé le poste en première mi-temps, avant de basculer à droite à la pause. On aurait alors pu penser que Ian Cathro ferait appel au Ghanéen. Mais le coach écossais a préféré faire entrer Nathan Kasia Nkondo, défenseur central né en 2009, pour animer le couloir gauche.

Un signal clair envoyé à Ebenezer Annan, qui a du se contenter de quelques minutes de jeu en fin de rencontre. Comme évoqué lors de notre point mercato il y a quelques jours, le départ du latéral est souhaité par le club, qui a activé des discussions pour une arrivée à ce poste.