Pour poursuivre sa préparation estivale, l’ASSE disputait son second match amical sous la houlette de son nouvel entraîneur, Ian Cathro. Après une première revue d'effectif, face aux Suisses du FC Biel-Bienne (2-2), le coach écossais a permis à son équipe de retrouver le rythme et de tester les recrues avant de monter en puissance lors de ce test face au Servette FC. Résumé.

La semaine dernière Ian Cathro a pu avoir un premier aperçu de son effectif lors d'une opposition amicale. Dominateurs en première période, les Verts ont rapidement ouvert le score par Joshua Duffus (8e), très remuant, après une récupération haute de Bernauer. Les débuts de Sohaib Naïr et Jakob Breum se sont avérés prometteurs au sein d'un collectif bien en place.

Une préparation à résonnance helvète pour l'ASSE

Après la pause et onze changements, le jeune Enzo Mayilla a doublé la mise (47e). Cependant, la baisse de rythme et le manque de repères des jeunes Stéphanois ont permis aux Suisses de recoller au score, d'abord sur penalty (56e) puis sur un contre rapide (72e). Un nul anecdotique, mais riche en enseignements.

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Une semaine plus tard, les Verts retrouvaient à nouveau un club suisse. Un an jour pour jour après la victoire des genevois, le Servette et l'ASSE se retrouvaient ce samedi.

Résumé de la rencontre

L'opposition était d'un tout autre niveau pour les Stéphanois. L'ASSE a longtemps rivalisé dans le jeu (30 min) avant de manquer de justesse dans les deux surfaces. Ian Cathro avait reconduit une grande partie de son onze de départ, avec notamment Jacob Breum, Lucas Stassin et le jeune Duffus en attaque. Le technicien écossais a également poursuivi ses essais avec Maxime Bernauer au milieu de terrain et Áron Csongvai dans l'entrejeu.

Une erreur de relance fait la différence

Le début de rencontre a été rythmé. Après seulement trois minutes, le Servette perdait Kadile, contraint de quitter ses partenaires sur blessure après une accélération. L'ASSE répondait rapidement avec une première combinaison entre Ferreira et Breum, dont le centre ne trouvait pas preneur. Le pressing stéphanois gênait par moments les Suisses. Stassin récupérait notamment un ballon haut avant de servir Duffus, trop court pour reprendre.

Les Verts ont également pu compter sur un retour décisif de Pedro. Le défenseur a empêché Lambourde d'ouvrir le score après un duel remporté face à Gautier Larsonneur. Mais après la pause fraîcheur, les Stéphanois ont perdu en précision. Les relances sont devenues moins propres et Servette en a profité. À la 32e minute, une passe mal assurée de Ferreira vers Bernauer a été interceptée par Naressi, qui a immédiatement servi Stevanovic. Le milieu genevois n'a laissé aucune chance à Larsonneur pour inscrire l'unique but de la rencontre.

Avant la pause, Larsonneur a encore dû intervenir après une nouvelle perte de balle stéphanoise, cette fois de Baallal. Des erreurs qui ont coûté cher face à une équipe suisse particulièrement attentive.

Ballo a effectué ses débuts sous le maillot vert

Au retour des vestiaires, Ian Cathro a rapidement commencé à faire tourner son effectif. Cardona et Kasia Nkondo sont d'abord entrés à la pause, avant une large revue d'effectif à l'heure de jeu. Ballo a ainsi disputé ses premières minutes sous le maillot stéphanois. Miladinovic, Stojkovic, Annan, Gadegbeku, Sahraoui et Moulin ont également fait leur apparition, tandis que Nadé a récupéré le brassard de capitaine après la sortie de Le Cardinal.

Les occasions se sont faites plus rares. Lambourde s'est procuré une nouvelle situation dangereuse au second poteau, tandis que Nadé a repoussé un coup franc de la tête. Dans les dernières minutes, Ballo a délivré un centre intéressant pour Miladinovic, dont la reprise a manqué de spontanéité. Le Servette aurait même pu doubler la mise. Lancé par l'ancien Stéphanois Lamine Fomba, Mraz s'est présenté seul face à Larsonneur, mais sa frappe est passée largement à côté.

Sans parvenir à revenir au score, les Verts poursuivent leur montée en puissance au fil de cette préparation. Face à un adversaire plus avancé dans son calendrier, cette deuxième sortie aura surtout permis à Ian Cathro d'accorder du temps de jeu à une grande partie de son groupe et d'observer ses nouvelles recrues dans un contexte plus relevé.