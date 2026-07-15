L'ASSE s'offre ainsi un renfort de choix pour son milieu de terrain en ce mois de juillet. Le Hongrois Áron Csongvai s'est officiellement engagé dans le Forez. Voici ses premiers mots sous le maillot Vert.

Devenu le patron de l'entrejeu de l'AIK Solna avec 52 rencontres au compteur, Csongvai s'est imposé comme l'un des joueurs les plus réguliers du championnat.

Un joueur d'impact et de relance débarque dans le Forez

Sa solidité défensive et sa qualité de passe lui ont permis de s'imposer comme un titulaire indiscutable en Scandinavie. Il a joué encore 90 minutes samedi après-midi juste avant de s'envoler pour la France. L'international hongrois arrive dans le Chaudron pour franchir un véritable palier.

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Ce profil de sentinelle organisatrice correspond parfaitement à la philosophie de jeu que souhaite mettre en place Ian Cathro. Droitier d'1,86 m, Csongvai est capable d'évoluer en tant que milieu défensif devant l'arrière-garde ou de dépanner avec brio en charnière centrale. Sa palette tactique, sa faculté à gratter des ballons et son excellente qualité de relance longue apporteront une réelle stabilité à l'équipe. Une qualité essentielle après les départs de Florian Tardieu et d'Abdoulaye Kanté.

À 25 ans, le robuste milieu de terrain débarque dans le Forez avec la ferme intention de prouver sa valeur. Le staff va désormais pouvoir l'intégrer rapidement aux séances d'entraînement.

Les premiers mots d'Áron Csongvai à l'ASSE

Áron Csongvai : "Rejoindre l'AS Saint-Étienne, ce club incroyable avec une telle histoire, est une formidable opportunité. J'arrive avec l'envie de m'adapter au plus vite à cet effectif et à ce championnat. Je pense être un joueur d'équipe qui souhaite rapidement créer des connexions sur et en dehors des terrains."

Loïc Perrin, Directeur sportif de l’ASSE : "Áron est un profil de milieu défensif qui va nous apporter de la puissance, de l'impact dans ce secteur important. C'est un joueur avec de la personnalité, une mentalité irréprochable et surtout un profil fiable capable d'enchaîner les rencontres."