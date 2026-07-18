L'ASSE est en pleine préparation estivale depuis le 1er juillet. Parmi les joueurs présents, l'attaquant Enzo Mayilla avait repris avec le groupe professionnel. Il devrait toutefois quitter le Forez dans les prochaines heures afin de s'engager avec un autre club de Ligue 2.

Enzo Mayilla sort d'une première saison formatrice au haut niveau. Le buteur formé à l'ASSE était prêté à Aubagne Air-Bel lors de l'exercice 2025-2026. Avec 6 buts, 2 passes décisives et un engagement constant lors des minutes qu'il a pu disputer, il a engrangé de l'expérience. Interrogé par nos soins il y a quelques mois, son ancien coach Gabriel Santos s'était montré élogieux envers son attaquant : "Il est jeune et a quelques lacunes mais pour un joueur de son âge, il apporte beaucoup de choses intéressantes. C’est un garçon qui a de la vitesse, du volume, qui est capable de jouer 90 minutes sans fatigue. Même pour sa taille, il va très vite et prend beaucoup la profondeur. (...) Il a 19 ans et quand je vois ce qu’il m’a apporté jusqu’à maintenant, je le vois jouer en Ligue 1 un jour bien sûr. "

Mayilla absent pour Servette-ASSE, départ imminent

De retour dans le Forez pour la reprise, Enzo Mayilla avait joué la seconde mi-temps du premier amical face au FC Biel-Bienne. Le buteur né en 2006 s'était illustré avec un but dès ses premiers instants passés sur la pelouse. Il n'était toutefois pas de l'équipe qui se rendait aujourd'hui en Suisse pour affronter le Servette Genève (défaite 1-0).

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Cette absence n'est pas liée à un pépin physique mais à un potentiel départ qui se dessine pour le natif d'Ivry-sur-Seine. Cet après-midi, La Voix du Nord annonçait que Dunkerque visait l'attaquant stéphanois pour renforcer sa ligne offensive. Nous sommes en mesure de confirmer cette information et d'ajouter qu'Enzo Mayilla est même déjà sur place, dans les Hauts-de-France. Les négociations pour son départ sont actuellement en phase de finalisation et il devrait retrouver là-bas son ancien coéquipier Maedine Makhloufi.

L'ASSE devrait donc enregistrer un premier mouvement dans le sens des départs. D'autres devraient suivre prochainement. Zuriko Davitashvili est toujours très sollicité et des joueurs comme Mickaël Nadé ou encore Aïmen Moueffek sont invités à trouver un nouveau projet.

Crédit photo : asse.fr