La troisième journée de Seconde Ligue a souri à l’ASSE. Enfin victorieuses à Bourges (0-3), les Vertes ont également profité de plusieurs résultats favorables pour se replacer dans le haut du classement. Devant, Metz conserve les commandes et se profile déjà comme le prochain adversaire des Stéphanoises en championnat.

Après deux nuls frustrants contre Thonon (1-1) et Le Mans (1-1), Saint-Étienne avait besoin de débloquer son compteur. Mission accomplie à Bourges. Agathe Felden a rapidement placé les Vertes devant de la tête (9e), avant que Jana Žufánková (83e) puis Sarah Cambot (90e+1) ne donnent davantage d’ampleur au premier succès stéphanois de la saison (0-3).

Une victoire qui vaut cher au regard des autres résultats de cette troisième journée.

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L’ASSE profite des faux pas

En tête, Metz poursuit son excellent début de saison. Les Grenats se sont imposées à Thonon (1-2), malgré l’égalisation rapide des Haut-Savoyardes. Assia Bouktit avait ouvert le score dès la 7e minute avant qu’Anna Clérac ne réponde huit minutes plus tard. Mikayla Dayes a finalement offert les trois points aux Messines après l’heure de jeu. Avec sept unités, Metz reste leader et toujours invaincu.

Auxerre suit avec six points au terme d’un scénario complètement fou à Grenoble. Menée, l’AJA a renversé la rencontre avant de concéder le 2-2 dans le temps additionnel. À peine une minute plus tard, Joye Serrano Mijan a finalement arraché la victoire auxerroise (2-3).

Derrière, la journée profite pleinement à l’ASSE. Lille a été tenu en échec à Nice (0-0), tandis que Cannes, leader avant le week-end, a sombré sur la pelouse de Roubaix-Wervicq (5-1). Les Nordistes menaient déjà 3-0 après seulement dix minutes et 4-0 à la pause. Le Mans était de son côté exempt.

Résultat : avec cinq points, Saint-Étienne remonte à la troisième place, derrière Metz (7) et Auxerre (6), et devant Lille à la différence de buts.

Le leader Metz se profile déjà

Les Vertes vont maintenant délaisser momentanément la Seconde Ligue. Samedi prochain, elles recevront le FC Nantes, pensionnaire de Première Ligue, pour leur troisième rencontre de Coupe LFFP.

Puis le championnat va connaître une longue parenthèse pour l’ASSE. Avec onze équipes engagées, une formation est exemptée lors de chaque journée et ce sera au tour des Stéphanoises lors de la J4, le 4 octobre. Elles auront donc deux week-ends sans rencontre après Nantes, avant de retrouver la compétition le dimanche 18 octobre à 15h.

Et la reprise s’annonce particulièrement intéressante : l’ASSE recevra Metz, actuel leader, pour la cinquième journée. Entre-temps, les Messines auront accueilli Le Mans. Un premier rendez-vous avec le sommet qui permettra déjà d’en savoir davantage sur les ambitions des Vertes cette saison.