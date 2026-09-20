Après deux premières journées frustrantes, l’ASSE a enfin débloqué son compteur ce dimanche à Bourges. Rejointes dans les derniers instants à Thonon puis face au Mans, les Vertes couraient toujours après leur première victoire. Cette fois, les joueuses de Yannick Chandioux ont su concrétiser leur domination pour repartir du Berry avec les trois points. (0-3)

Bourges disputait pourtant cette rencontre avec l’envie de confirmer ses premiers progrès à ce niveau. Sacré champion de France de D3 au printemps, le club berruyer découvre cette saison la Seconde Ligue pour la première fois de son histoire. Battues d’entrée à domicile par Le Mans (1-2), les joueuses de Sandrine Jacquet avaient ensuite décroché leur premier point sur la pelouse de Lille (2-2).

Pour l’ASSE, la trajectoire est totalement différente. Championnes de D2 en 2023, les Vertes sortent de trois saisons consécutives dans l’élite avant leur relégation au printemps dernier. Leur retour en Seconde Ligue avait jusque-là laissé un goût amer. Saint-Étienne avait été rejoint sur le fil à Thonon (1-1), puis avait vécu le même scénario face au Mans (1-1).

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Le XI des Vertes

XI de départ : Viñoly - Sierra - Felden - Blanchard - Belhout-Achi - Corboz - Bataillard - Hlushchenko - Cambot (c) - Chicha Douvier - Scannapieco.

Première titularisation de la saison pour la nouvelle gardienne Ithaisa Viñoly. Le changement n'est pas en réaction aux dernières performances d'Emma Templier. Il était prévu dans un cadre de turnovers durant la première moitié de saison. Chandioux évoquait d'ailleurs à ce sujet disposé de deux numéros unes. Agathe Felden retrouve sa place dans la charnière aux dépens de Mathilde Kack. Cette rencontre marque le retour en pointe de Dona Scannapieco, blessée en fin de préparation. Sarah Cambot retrouve une place qu'elle connaît bien en position de numéro 10. La dernière petite surprise de Chandioux est la titularisation de Lorna Chicha Douvier qui relègue Tyler Isgrig sur le banc.

L’ASSE domine et vire en tête à Bourges

C'est parti de la meilleure des manières pour les Vertes à Bourges. Dès les premières secondes, Sarah Cambot remet le ballon à Rachel Corboz aux abords de la surface, mais cette dernière ne trouve pas le cadre (1e). L’ASSE impose immédiatement un gros pressing et enferme les Berruyères dans leur camp. Cette domination est rapidement récompensée. Après une tentative de Dona Scannapieco détournée en corner, Corboz récupère le ballon et centre pour Agathe Felden. La défenseure place une tête lobée qui trompe la gardienne (0-1, 8e).

L’ouverture du score ne change rien au scénario. Les Stéphanoises continuent de jouer très haut, avec beaucoup d’impact dans les duels et une récupération rapide à la perte. Bourges peine à respirer. Faustine Bataillard frôle d’abord la barre sur une frappe lointaine aux vingt mètres (9e). Avant qu’Ina Hlushchenko ne se procure une énorme occasion sur une combinaison travaillée sur coup franc suite à une remise de Bataillard. Sa reprise de volée est finalement captée par la gardienne (15e).

Les Vertes cherchent alors logiquement le break. Sarah Cambot passe tout près de le trouver sur une frappe enroulée qui manque la lucarne (25e). Trois minutes plus tard, un superbe mouvement collectif semble enfin permettre à l’ASSE de doubler la mise. Belhout-Achi trouve Corboz, qui transmet à Cambot. La capitaine lance Scannapieco dans la profondeur, mais le but de l’attaquante est refusé pour hors-jeu (28e).

Malgré cette nette supériorité, Saint-Étienne ne parvient pas à se mettre à l’abri. Bourges reste très peu dangereux et Ithaisa Viñoly n’est quasiment pas sollicitée pour sa première titularisation. La fin de période devient plus hachée, avec davantage de fautes et la sortie sur civière d’une joueuse Berruyère. À la pause, l’ASSE mène logiquement, mais seulement d’un but.

Žufánková libère les Vertes dans le money-time

La reprise est plus poussive pour les Vertes. Le jeu se concentre principalement dans le couloir droit, autour d’Ina Hlushchenko et Pauline Sierra, tandis que Bourges commence à prendre davantage de risques. Les Berruyères se procurent ainsi la première grosse occasion du second acte. Partie en contre, l’attaquante se présente face à Ithaisa Viñoly, mais la gardienne anticipe parfaitement et se couche pour capter la frappe (56e).

Alors que l’ASSE maîtrise moins facilement les débats, Yannick Chandioux apporte du sang neuf. Jana Žufánková et Tyler Isgrig remplacent Dona Scannapieco et Lorna Chicha Douvier (63e). Bourges profite néanmoins de ce moment de flottement pour pousser. Sur une action finalement interrompue pour hors-jeu, les Berruyères trouvent même le montant gauche de Viñoly (67e). Pour la première fois de la rencontre, Saint-Étienne doit véritablement résister.

Les Vertes laissent passer l’orage avant de retrouver des espaces. Louna Belhout-Achi réalise une belle sortie de balle et lance Žufánková dans la profondeur. La Tchèque tente sa chance à l’entrée de la surface, sans surprendre la gardienne (81e). Mathilde Kack entre ensuite à la place d’Ina Hlushchenko (82e).

Avec un seul but d’avance, l’ASSE semble alors se diriger vers une fin de match sous pression. Mais cette fois, le scénario bascule en faveur des Stéphanoises. Tyler Isgrig profite d’un espace dans l’axe et lance parfaitement Žufánková. L’attaquante remporte son face-à-face et inscrit son premier but sous le maillot vert pour libérer définitivement son équipe (0-2, 84e) ! Les Vertes parachèvent leur succès dans les arrêts de jeu par l'intermédiaire de leur capitaine Sarah Cambot, lancée en profondeur, elle dribble la gardienne et enfonce le ballon dans la cage vide (0-3, 90+4). Une ultime action aurait pu permettre d'alourdir encore plus le score, mais une défenseure repousse in extremis le ballon en corner après un lobe sur la gardienne (90+6).

Le break tant recherché en première période arrive finalement au meilleur moment. Solides pendant leur temps faible, les Vertes décrochent leur première victoire de la saison après deux nuls frustrants. Ce succès 3-0 permet surtout à l’ASSE de véritablement lancer sa campagne de Seconde Ligue et de se replacer au classement, à deux longueurs du leader messin.

Les Vertes respirent avant de défier Nantes

L’ASSE tient enfin son premier succès de la saison ! Après deux nuls frustrants lors des deux premières journées, les Vertes s’imposent 3-0 à Bourges et repartent cette fois avec les trois points. Agathe Felden avait ouvert le score en première période avant que Jana Žufánková ne scelle la victoire dans les dernières minutes et que Sarah Cambot parachève le succès des Vertes. Un succès important pour lancer réellement la saison stéphanoise.

Les joueuses de Yannick Chandioux vont désormais changer de compétition. Elles retrouveront le stade Salif-Keita le week-end prochain pour un gros rendez-vous face au FC Nantes en Coupe LFFP. Une affiche face à une formation de Première Ligue qui offrira aux Vertes un premier vrai test face à une équipe de l’élite cette saison.