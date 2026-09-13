Après avoir lancé sa saison de Seconde Ligue par un nul frustrant sur la pelouse de Thonon Évian (1-1), l’ASSE retrouvait le stade Salif-Keita ce dimanche. Face au Mans, vainqueur lors de son entrée en lice, les Vertes ont de nouveau été rejointes et concèdent un deuxième nul consécutif (1-1).

Les Stéphanoises étaient passées tout près d’un départ idéal dimanche dernier. À Thonon, elles avaient trouvé l’ouverture grâce à Héloïse Mansuy à la 89e minute, avant d’être rejointes sur la toute dernière action de la rencontre. Une semaine plus tard, le groupe de Yannick Chandioux espérait cette fois convertir une prestation encourageante en première victoire. Mais face à une équipe du Mans qui restait sur un succès à Bourges (2-1), les Vertes ont encore laissé échapper leur avantage.

Cette rencontre marquait également l’arrivée d’un nouveau visage dans le groupe stéphanois. Jana Žufánková a rejoint les Vertes cette semaine. L’internationale tchèque de 23 ans, capable d’évoluer sur l’ensemble du front offensif, est prêtée par le Slavia Prague avec option d’achat. Dans un duel entre deux formations ambitieuses, l’ASSE devra donc encore patienter avant de décrocher son premier succès de la saison.

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Les Vertes ouvrent le score dès le premier quart d'heure

XI de départ : Templier - Sierra - Blanchard - Kack - Belhout-Achi - Mansuy - Bataillard - Hlushchenko - Corboz - Isgrig - Cambot (c)

Yannick Chandioux ne change pas de système et maintient son 4-2-3-1. Trois changements sont effectués par rapport au onze aligné à Thonon. Mathilde Kack retrouve une place de titulaire en charnière centrale. Agathe Felden débute donc sur le banc. Héloïse Mansuy retrouve également le onze après sa gêne physique de la semaine passée. Buteuse à Thonon, elle n'avait alors pas pu commencer la rencontre. Son retour permet à Rachel Corboz de remonter en position de meneuse de jeu. Lorna Chicha Douvier en fait les frais et débute sur le banc.

Les dix premières minutes offrent peu d'occasions. Les deux équipes se jaugent et alternent les phases de possession. La rencontre bascule soudainement sur une touche stéphanoise. Sarah Cambot reçoit le ballon en pivot dans la surface et se fait déséquilibrer. L'arbitre désigne immédiatement le point de penalty. Rachel Corboz s'en charge et donne l'avantage aux Amazones (1-0, 12e) !

Les Mancelles réagissent immédiatement. Sur un centre-tir, Emma Templier doit s'employer pour repousser le ballon sur sa ligne (15e). Les Vertes repartent ensuite vers l'avant. Inna Hlushchenko élimine son adversaire puis deux autres joueuses sur l'aile droite. Elle centre à ras de terre vers Sarah Cambot. La capitaine tente une Madjer, mais manque son geste. La gardienne mancelle capte sans difficulté (24e). Les Stéphanoises continuent de pousser et conservent la maîtrise de la rencontre. Cambot lance Mansuy dans la profondeur quelques minutes plus tard. La milieu stéphanoise frappe, mais ne trouve que le petit filet extérieur (30e). Le Mans possède moins le ballon, mais reste dangereux en transition. Sur un contre bien mené, une attaquante reprend un centre de la tête sans trouver le cadre (33e).

Dominantes et entreprenantes, les Vertes regagnent logiquement les vestiaires avec l'avantage (1-0). Elles se sont procuré les situations les plus dangereuses. Défensivement, elles ont également été très peu inquiétées. Une première période convaincante, à confirmer après la pause face à un concurrent direct pour la montée.

Second acte

Les Amazones sont bousculées au retour des vestiaires par une équipe du Mans qui place beaucoup d'intensité dans ses duels. Emma Templier s'impose dans les airs sur un centre, illustrant la domination Mancelle (56e). L'intensité de la rencontre diminue et reprend un rythme de croisière. Yannick Chandioux en profite pour faire ses deux premiers changements avec les sorties de Tyler Isgrig et d'Héloïse Mansuy. Elles cèdent leur place à la nouvelle recrue Jana Žufánková et à Lorna Chicha Douvier (65e). Les Vertes reprennent progressivement l'ascendant sur la rencontre, mais les centres et les ballons donnés en profondeur ne trouvent pas preneur.

Les Amazones se font finalement piégées sur corner, sur une remise de la tête en deux temps, Templier se fait lober et tout est à refaire pour les Vertes (1-1, 81e). Chandioux rebondit directement en procédant aux entrées de Dona Scannapieco et de Jalia Chabourine. Elles remplacent respectivement Sarah Cambot et Inna Hlushchenko (83e). Véritable coup dur pour les Amazones, Ninon Blanchard cède sa place après être restée de longues minutes au sol. Elle cède sa place à Agathe Felden (86e). Dans la foulée, une Mancelle devance Templier de la tête et voit sa tentative échouer sur le poteau gauche de la gardienne (87e). Les Amazones poussent en fin de rencontre en pénétrant à de nombreuses reprises dans la surface du Mans. Rachel Corboz expédie un ultime coup franc au-dessus du cadre (90+3).

Réagir dès dimanche à Bourges

Rejointes en fin de rencontre par Le Mans, les Vertes devront rapidement tourner la page de ce nouveau résultat frustrant. L’ASSE se déplacera dimanche prochain sur la pelouse de Bourges, à la même heure, avec peut-être une inquiétude supplémentaire autour de Blanchard, sortie sur possible blessure. En face, Bourges arrivera avec de la confiance après avoir arraché un nul très important sur la pelouse du LOSC dans les arrêts de jeu. Un rendez-vous déjà sérieux pour le groupe de Yannick Chandioux, toujours à la recherche de son premier succès de la saison.