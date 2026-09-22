Formé à Bordeaux, puis passé par Caen et Lyon, le défenseur central Damien Da Silva rêvait pourtant de signer à l'ASSE. Proche de rejoindre le Forez en 2018, le Franco-Portugais s'est finalement engagé à Rennes avant de porter les couleurs lyonnaises quelques années plus tard. Il raconte au micro de L'Équipe.

Fort de 500 matchs en professionnel, dont 243 en Ligue 1, Damien Da Silva affiche une riche expérience. Made in Girondins et passé par Niort, Caen, Lyon ou encore Macarthur en Australie, le défenseur possède un parcours atypique.

"Saint-Étienne, (...) j'adorais ce club, ce qu'il dégageait."

En fin de contrat avec Caen en 2018, le défenseur central Damien Da Silva est passé tout près de s'engager avec Saint-Étienne, explique-t-il pour le quotidien L'Équipe. "Je sors de quatre belles saisons, j'arrive en fin de contrat, je rencontre les dirigeants fin février (2018) à Paris. Je suis comme un fou à l'idée d'aller à Saint-Étienne car j'adorais ce club, ce qu'il dégageait."

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Mais finalement jamais rappelé, le deal ne s'est jamais conclu. "On se met d'accord sur tout. Et ils ne m'ont jamais rappelé alors qu'ils m'avaient rassuré oralement. Pour la petite histoire, le coach Gasset voulait plus un gaucher." C'est finalement à Rennes qu'il poursuivra sa carrière. "Je ne le regrette pas du tout."

De l'ASSE à Lyon : "J'ai fait le forcing pour partir"

Engagé ensuite à Lyon (2021-2023), le joueur a de nouveau fait les frais des imprévus du marché des transferts lorsqu'il a voulu s'envoler pour les États-Unis. "Je ne suis pas dans les petits papiers de Laurent Blanc, je veux partir. Atlanta vient avec un bon petit contrat. (...) Tout concordait. Je fais le forcing auprès de Lyon pour partir avant la fin de saison (2022-2023)."

Deuxième option derrière une piste sud-américaine, il pense toucher au but quand son agent lui annonce le désistement de son rival. "L'agent m'appelle, me dit qu'ils ne font pas le Sud-Américain et qu'on les appelle le lendemain. Moi, j'étais comme un fou, un gamin qui signe son premier contrat pro. Le lendemain, ils ne me contactent pas : ils avaient fait le Sud-Américain dans la nuit ! Je suis tombé de vingt marches !"

Et si Damien Da Silva a depuis annoncé prendre sa retraite, l'aventure continue. Le défenseur s'entraîne aujourd'hui avec les Girondins de Bordeaux pour entretenir sa forme.