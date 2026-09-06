Reléguée en Seconde Ligue au printemps dernier, l’ASSE retrouvait le championnat ce dimanche après-midi. Pour cette première journée de la saison 2026-2027, les Vertes de Yannick Chandioux se déplaçaient sur la pelouse de Thonon Évian Grand Genève avec l’ambition de lancer idéalement une saison qui doit les conduire à lutter pour retrouver l’élite. (1-1)

Après une préparation encourageante et une première sortie officielle conclue par un succès face à Roubaix-Wervicq en Coupe LFFP (4-2), les Stéphanoises entraient cette fois dans le vif du sujet. Face à elles, Thonon constituait déjà un premier test sérieux. Septièmes de Seconde Ligue la saison dernière, les Haut-Savoyardes avaient notamment affiché le troisième meilleur bilan du championnat à domicile et la deuxième meilleure attaque. Elles ont également parfaitement lancé leur exercice 2026-2027 en Coupe LFFP, en triomphant de Cannes après un spectaculaire 4-4 conclu par un succès aux tirs aux buts, puis en dominant Toulouse, désormais pensionnaire de Première Ligue (1-0).

Le XI de l’ASSE

XI de départ : Templier - Sierra, Felden, Blanchard, Belhout-Achi - Bataillard, Corboz - Hlushchenko, Chicha Douvier, Isgrig - Cambot (C)

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Yannick Chandioux aligne ses Vertes en 4-2-3-1. Emma Templier débute dans les cages. Pauline Sierra et Louna Belhout-Achi occupent les couloirs de la défense autour de la charnière Agathe Felden-Ninon Blanchard. Faustine Bataillard accompagne Rachel Corboz dans le double pivot. Lorna Chicha Douvier évolue en soutien de Sarah Cambot, capitaine et titulaire à la pointe de l’attaque, avec Inna Hlushchenko à droite et Tyler Isgrig à gauche.

Le premier acte se révèle particulièrement fermé entre deux équipes qui se neutralisent. Les duels sont disputés, notamment dans l’entrejeu, mais aucune formation ne parvient réellement à prendre le dessus ou à installer un temps fort durable. Thonon et l’ASSE se jaugent, se contrôlent et laissent peu d’espaces à leur adversaire.

Les situations franches se font ainsi très rares et aucune occasion majeure ne vient véritablement animer cette première période. Un premier acte équilibré mais pauvre en événements, au terme duquel les deux équipes regagnent les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence.

L’ASSE pense tenir la victoire, Thonon égalise au bout du bout

La physionomie de la rencontre évolue peu au retour des vestiaires. Comme lors du premier acte, les deux équipes continuent de se neutraliser et les occasions restent particulièrement rares. Les débats demeurent essentiellement concentrés au milieu de terrain, avec beaucoup de duels mais peu de situations réellement dangereuses de part et d’autre.

Yannick Chandioux tente alors d’apporter du sang neuf à son équipe. À la 66e minute, Hanna’a Chamsoudine et Héloïse Mansuy remplacent Lorna Chicha Douvier et Tyler Isgrig. Sans parvenir à faire basculer immédiatement la rencontre, les Vertes restent dans le match face à un bloc haut-savoyard toujours bien en place.

À dix minutes du terme, Dona Scannapieco et Jalia Chabourine font à leur tour leur entrée à la place d’Inna Hlushchenko et Sarah Cambot. Roxane Couasnon remplace ensuite Faustine Bataillard à la 87e minute, alors que le score semble se diriger vers un nul sans but.

Mais l’ASSE finit par trouver la faille dans les toutes dernières minutes. Sur un corner à la 89e minute, Héloïse Mansuy surgit et permet aux Stéphanoises d’ouvrir le score. Longtemps fermé et pauvre en occasions, le match bascule finalement sur coup de pied arrêté. Les Vertes pensent alors tenir un précieux succès pour lancer leur championnat.

Il reste pourtant une dernière situation à négocier. Sur l’ultime ballon de la rencontre, Thonon parvient à égaliser et prive l’ASSE de la victoire dans les toutes dernières secondes. Un scénario particulièrement cruel pour les Stéphanoises, qui avaient réussi à faire le plus dur quelques minutes auparavant.

Un nul frustrant avant de recevoir Le Mans

L’ASSE débute donc sa saison de Seconde Ligue par un match nul frustrant. Dans une rencontre longtemps fermée et équilibrée, les Vertes avaient réussi à prendre l’avantage grâce à Héloïse Mansuy avant de tout perdre sur la dernière action. Elles repartent ainsi de Thonon avec un point, là où trois semblaient encore leur tendre les bras quelques instants plus tôt.

Les joueuses de Yannick Chandioux vont désormais pouvoir se tourner vers leur première réception de la saison. Elles accueilleront Le Mans dimanche 13 septembre à 15h au stade Salif-Keita, à l’occasion de la deuxième journée de Seconde Ligue.