Deux journées et déjà plus aucune équipe avec un bilan parfait. La Seconde Ligue reste particulièrement serrée après un week-end marqué par le carton du promu cannois et plusieurs égalisations tardives. Accrochée par Le Mans (1-1), l’ASSE se déplacera dimanche chez un autre promu, Bourges, qui vient justement de montrer qu’il ne fallait jamais l’enterrer.

Cannes frappe un grand coup

La performance du week-end vient de la Côte d’Azur. Après avoir obtenu un nul dans le derby face à Nice pour son retour au deuxième échelon, Cannes a écrasé Grenoble 5-1. Lynda Bendris s’est particulièrement illustrée avec un triplé, inscrit en moins d’une heure de jeu. Baptysia Doisy et Florsie Joseph ont complété le festival cannois.

Conséquence : le promu prend les commandes du championnat avec quatre points, devant Lille, Le Mans et Metz à la différence de buts. Aucune équipe n’a donc remporté ses deux premières rencontres.

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Auxerre a de son côté parfaitement réagi après sa défaite inaugurale à Lille. Privée de l’ancienne Stéphanoise Nadjma Ali Nadjim, expulsée lors de la première journée, l’AJA a dominé Nice (2-0) grâce à Bernadette Ngaseh Mbele et Gloria Mabomba. Metz a eu beaucoup plus chaud : mené par Roubaix-Wervicq, le club lorrain a arraché le nul sur un penalty de Salma Zemzem à la 90e+4, juste après l’expulsion nordiste de Laurine Pinot.

Bourges n’abandonne jamais avant l’ASSE

Le prochain adversaire des Vertes a, lui aussi, attendu les derniers instants. Bourges est allé chercher un excellent nul sur la pelouse du LOSC (2-2). Menées deux fois, les joueuses de Sandrine Jacquet sont revenues grâce à Nguenar Ndiaye puis Kahissa Saïdi Muscara… à la 90e+3.

Un résultat historique puisque le promu berruyer, qui découvre cette saison la Seconde Ligue pour la première fois, décroche ainsi son premier point à ce niveau. Battu par Le Mans lors de la première journée (1-2), Bourges avait déjà marqué par l'intermédiaire de Saïdi Muscara. L’attaquante est donc l’auteure des deux premiers buts importants de son équipe en championnat.

Voilà un avertissement supplémentaire pour une ASSE qui vient justement d’être rejointe pour la deuxième semaine consécutive. Dimanche à Jacques-Rimbault, les Vertes devront cette fois tenir jusqu’au bout.