Reléguée au printemps, l’ASSE a lancé sa saison de Seconde Ligue par un nul frustrant à Thonon (1-1). Mais pendant que les Vertes cédaient sur le dernier ballon, leurs concurrents directs entraient eux aussi en piste. Entre carton rouge d’une ancienne Stéphanoise, première place lilloise et succès du prochain adversaire de l’ASSE, la première journée a déjà livré plusieurs enseignements.

Le LOSC prend les commandes

Le match le plus spectaculaire du week-end s’est joué à Lille. Face à Auxerre, les Nordistes se sont imposées 3-2 au terme d’une rencontre mouvementée. Coralie Monguillon et Manon Lebargy ont marqué pour le LOSC, tandis que Carla Giaimo a inscrit un but contre son camp. Malgré deux réalisations d’Amandine Vinatier et Gloria Mabomba, l’AJA repart sans point.

Un scénario rendu encore plus particulier par l’expulsion de Nadjma Ali Nadjim dès la 32e minute. Partie de l’ASSE cet été pour rejoindre Auxerre, l’ancienne attaquante des Vertes a donc vécu une première journée très courte. Réduites à dix pendant près d’une heure, les Auxerroises avaient pourtant réussi à mener 2-1 avant de finalement céder. À noter que l’ancienne Verte avait déjà été expulsée lors du premier match de la saison passée à Nantes. La trentenaire avait asséné un coup de coude au visage et écopé de sept matchs de suspension.

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Derrière Lille, Le Mans et Metz sont les deux autres formations à avoir débuté par une victoire. Les Messines se sont imposées sur la plus petite des marges à Grenoble (1-0), grâce à Loane Ballarin, entrée en jeu quelques minutes auparavant. Dans le derby azuréen, Nice et Cannes se sont neutralisés (1-1).

Le Mans prévient déjà l’ASSE

Le résultat qui intéresse directement Saint-Étienne vient cependant de Bourges. Le Mans, attendu dimanche au stade Salif-Keita, s’est imposé 2-1 chez le promu berruyer. Naomie Vagre a été la grande artisane de ce succès avec un doublé, ouvrant le score à la 31e minute puis redonnant l’avantage aux Mancelles à la 71e, huit minutes après l’égalisation de Kahissa Saïdi.

Le Mans occupe ainsi la deuxième place derrière Lille et devant Metz. L’ASSE, accrochée à Thonon après le but d’Héloïse Mansuy à la 89e puis l’égalisation d’Anna Clérac dans les dernières secondes, compte deux points de retard sur ce trio.

Enfin, une équipe n’a pas encore découvert le championnat : Roubaix-Wervicq était exempt lors de cette première journée. Avec seulement onze clubs engagés cette saison, chaque formation connaîtra deux journées sans match. Les Nordistes débuteront dimanche à Metz, pendant que les Vertes tenteront de décrocher leur premier succès face au Mans.