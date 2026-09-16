Vingt ans de bons et loyaux services touchent à leur fin du côté de Saint-Étienne. Tarak Bouzaabia s'apprête à quitter son poste de médecin de l'ASSE, et le club a déjà entamé la recherche de son remplaçant, avec un profil bien plus exigeant qu'un simple médecin de club.

Le Forez va devoir tourner une page discrète mais essentielle de son organigramme. Dans les prochaines semaines, Tarak Bouzaabia raccrochera après plus de deux décennies passées au chevet des Verts. Un départ qui oblige l'ASSE à se pencher sur un recrutement stratégique, loin des radars du mercato mais tout aussi déterminant pour l'avenir sportif du club. Un deuxième départ historique après celui imminent de Gérard Fernandez.

Un poste exigeant pour l'ASSE

C'est sur LinkedIn que le club a officialisé sa recherche, avec une fiche de poste qui tranche avec l'image traditionnelle du médecin de club isolé dans son infirmerie comme l'est devenu l'actuel docteur au fil des saisons. L'ASSE décrit une "nomination clé alors que l'ASSE poursuit le développement de sa structure de performance et de son service médical".

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Le futur médecin de l'équipe première travaillera en étroite collaboration. Le club veut l'intégrer directement à sa cellule performance, aux côtés de la préparation physique, de la kinésithérapie, de la nutrition, de la psychologie du sport et du staff technique.

Une exigence clinique haut de gamme

Sur le papier, le cahier des charges est ambitieux. L'ASSE recherche un praticien capable d'allier "une expertise clinique et en médecine du sport exceptionnelle à une approche moderne et collaborative de la performance", selon les termes de l'annonce. Concrètement, le candidat retenu devra peser au quotidien sur des choix sensibles : la disponibilité des joueurs, le calendrier de rééducation, la gestion de la charge physique en lien avec les objectifs sportifs.

Ce virage n'est pas anodin pour un club en pleine mutation, encore engagé en Ligue 2 pour la saison 2026-2027 après l'échec de la barrage face à Nice. Professionnaliser la structure médicale, c'est aussi une manière d'envoyer un signal : celui d'un club qui prépare l'avenir sur tous les fronts, y compris ceux qu'on ne voit jamais depuis les tribunes.

Reste à savoir qui succédera à Tarak Bouzaabia, et si le futur médecin viendra d'un club de Ligue 1, d'une fédération ou d'un centre de performance extérieur au football. L'ASSE, elle, a posé son cahier des charges. À elle de trouver la bonne pioche.