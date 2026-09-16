Deux rencontres, deux scénarios presque identiques et déjà quatre points abandonnés. Après avoir été rejointes dans les ultimes secondes à Thonon, les Vertes ont de nouveau laissé filer la victoire dimanche face au Mans (1-1). L’ASSE ne semble pas dominée par ses adversaires. Son problème se situe ailleurs : transformer sa maîtrise en avantage définitif.

Pour leur première sortie à domicile de la saison en Seconde Ligue, les Stéphanoises avaient pourtant rapidement installé le match qu’elles souhaitaient. Sarah Cambot obtient un penalty dès le début de rencontre et Rachel Corboz ne tremble pas pour ouvrir le score à la 12e minute. Derrière, Saint-Étienne garde la main et passe même proche du break lorsque Cambot tente une Madjer, repoussée par la gardienne mancelle.

Le scénario aurait alors pu prendre une autre tournure. Il reste finalement ouvert jusqu’au bout.

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L’ASSE maîtrise, mais ne se met pas à l’abri

C’est précisément ce que retient Yannick Chandioux. Comme une semaine auparavant à Thonon, son équipe a longtemps contrôlé les débats sans réellement parvenir à traduire cette supériorité au tableau d’affichage.

« On a la maîtrise du match, comme à Thonon, et on est très peu mises en danger », souligne l’entraîneur stéphanois, qui refuse de remettre en cause l’investissement de ses joueuses. « Je ne peux rien reprocher à mes joueuses, qui se donnent sur le terrain, font les courses pour compenser et ne lâchent rien. »

Mais à force de laisser son adversaire à une longueur, l’ASSE s’expose. Après la pause, Le Mans hausse le ton sans multiplier les occasions franches. Les Vertes reprennent ensuite progressivement le ballon, Hlushchenko et Isgrig tentent leur chance de loin, mais ce deuxième but ne vient jamais. À la 83e minute, les Mancelles profitent finalement d’un coup de pied arrêté pour égaliser de la tête.

Pour Chandioux, la principale piste d’explication est claire : « Peut-être que ce scénario vient simplement du fait qu’on n’arrive pas à tuer le match. En inscrivant un deuxième but et en faisant le break, on ne sera pas confrontées à ce problème. »

Un avertissement précoce pour les Vertes

Le problème pourrait paraître anecdotique après seulement deux journées. La répétition interpelle davantage. À Thonon, Saint-Étienne avait ouvert le score à la 89e minute avant d’être repris sur le dernier ballon. Face au Mans, les Vertes ont cette fois mené pendant plus d’une heure avant de céder dans le dernier quart d’heure. Deux matchs globalement maîtrisés, deux buts encaissés très tard et deux points au compteur au lieu des six espérés.

Le technicien stéphanois ne souhaite toutefois pas dramatiser. « Le scénario se répète, oui, et il fait mal, je l’avoue sans souci. Malgré tout, il faut tout de suite relever la tête et passer à autre chose. »

Il rappelle également les contraintes d’un effectif jeune, qui limite encore les possibilités d’ajustement en cours de rencontre. Une donnée importante dans une équipe largement reconstruite cet été et qui cherche encore ses automatismes. Chandioux veut progressivement disposer de rotations capables d’« apporter un réel plus au match » et d’offrir davantage de solutions.

La prochaine occasion de corriger le tir arrivera dès dimanche à Bourges. Le promu a déjà montré qu’il pouvait résister dans ce championnat en arrachant un point sur la pelouse du LOSC lors de la deuxième journée. Pour une ASSE ambitieuse et qui vise la remontée, l’enjeu sera désormais de convertir les bonnes séquences en victoires. Car après deux journées, le constat est déjà posé : les Vertes savent prendre le contrôle d’un match. Il leur reste à apprendre à le fermer.

Source : ASSE.