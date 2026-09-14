USLD - ASSE : Une défaite qui laisse des traces, un capitaine fautif, un gardien de nouveau sous le feu des critiques. Ce soir, le Sainté Night Club a de quoi faire durer le débat.

Après la claque reçue dans le Nord, le Sainté Night Club revient ce soir pour l'épisode 230 de la saison 7, avec Corentin à la présentation, Alex et Gabriel aux chroniques, et Quentin au chat. Au programme, un débrief sans concession et un dossier qui n'a jamais vraiment quitté les esprits stéphanois.

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Premier gros morceau de la soirée : ce revers dans le Nord, disséqué pendant 35 minutes. Fallait-il s'incliner sur ce match, ou les Verts méritaient-ils au moins le point du nul ? Le plateau reviendra aussi sur la seconde période stéphanoise, sur les choix de composition d'Ian Cathro, et sur les premières fébrilités individuelles constatées depuis le début de saison, capitaine compris. Sans oublier Boakye, décisif pour la troisième rencontre consécutive, dont le statut dans le collectif stéphanois sera questionné.

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Les mots de Cathro après la rencontre, évoquant un objectif "à long terme", seront également passés au crible, tout comme ceux d'Albert Sanchez, qui a laissé entendre avoir percé à jour le plan de jeu stéphanois.

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Le dossier Larsonneur, encore et toujours

Dix minutes seront ensuite consacrées à un marronnier qui refuse de disparaître chez les supporters de l'ASSE. Deux tirs cadrés, deux buts encaissés, aucun arrêt : la prestation du gardien stéphanois relance immédiatement les interrogations. Le plateau s'appuiera sur des données précises, dont un différentiel de buts encaissés largement supérieur à l'attendu depuis le début de saison, pour trancher entre simple mauvaise passe et signal d'alarme plus profond. Question sensible également abordée : la hiérarchie des gardiens pourrait-elle bouger ?

Ligue 2 et cap sur Metz

Le tour d'horizon du championnat occupera ensuite cinq minutes, avec un point sur la course à la montée directe et les prétendants capables de venir perturber la hiérarchie habituelle. Enfin, dernier segment consacré au prochain rendez-vous, un déplacement à Metz qui s'annonce déjà comme un choc avant la trêve. Composition probable, retours attendus dans le onze, pronostics de score et de buteurs : le plateau clôturera l'émission en se projetant sur ce gros test.

Rendez-vous ce soir pour ce nouvel épisode du Sainté Night Club, à suivre en direct ou en replay sur les canaux habituels de Peuple-Vert.fr.

Rendez-vous ce lundi à 21 heures pour le Sainté Night Club, à suivre sur Twitch et YouTube.

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