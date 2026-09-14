Décisifs dans le début de saison de l'ASSE, Irvin Cardona et Jakob Breum sont nommés pour le titre de meilleur joueur du mois d'août en Ligue 2. L'ancien Ruthénois Ibrahima Baldé est le troisième prétendant.

La Ligue 2 met à l’honneur ses meilleurs éléments du mois d’août. Et l’AS Saint-Étienne est bien présente dans les nominations pour le titre de meilleur joueur du mois. Deux joueurs offensifs des Verts figurent parmi les prétendants : Jakob Breum et Irvin Cardona. Une belle reconnaissance pour le secteur offensif du leader du championnat.

Breum et Cardona, l'ASSE en force

Arrivé cet été dans le Forez, Jakob Breum n’a pas tardé à se faire remarquer. Le Danois, déjà crucial dans la mise en place du jeu stéphanois, affiche un bilan intéressant avec 2 buts et 2 passes décisives au mois d’août. Des statistiques ralenties par sa petite gêne ressentie à la cuisse qui l'a contraint à manquer de précieuses minutes en ce début de mois de septembre.

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Quatre buts et deux passes pour l'un, deux buts et deux passes pour l'autre, mais une même nomination aux Trophées @UNFP ! 🏆 Félicitations Irvin et Jakob, en lice pour être le meilleur joueur du mois d'août ! 💚 Votez pour eux 👉 https://t.co/6tC9SVcfTY pic.twitter.com/QCcfWSxezP — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 14, 2026

Autre Stéphanois nommé, Irvin Cardona a impressionné durant ce premier mois de compétition. L’attaquant a marqué quatre buts et délivré deux passes décisives (trois de plus en septembre). Un bilan particulièrement séduisant qui confirme sa nouvelle importance dans le secteur offensif de l’ASSE. Une belle revanche après sa deuxième partie de saison dernière complètement ratée.

Un ancien de Rodez également présent

L'autre nommé pour le titre de meilleur joueur du mois d'août est Ibrahima Baldé, ancien joueur de Rodez. Parti en Ligue 1 (Lorient) à la fin du mercato estival, l'attaquant avait eu le temps de marquer cinq fois lors des quatre premières journées. Un début de saison en fanfare confirmé dans le Morbihan, où Baldé a marqué son premier but dans l'élite face à Toulouse, samedi dernier.

Pour l’ASSE, la présence de Breum et Cardona représente une belle récompense après un mois d’août où les deux hommes ont su se montrer efficaces. Les supporters stéphanois peuvent désormais espérer voir l’un de leurs représentants décrocher le trophée de meilleur joueur du mois. Une distinction qui viendrait récompenser un début de saison prometteur et confirmer les ambitions offensives des Verts.